ميرنا وليد - بيروت - كشفت أسما شريف منير عن تعرض جزء من منزلها للحريق بسبب ماس هربائي.

ونشرت أسما صورة عبر خاصية الحالة على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وكتبت:"قدر ولطف ماس كهربائي كان هيولع فى البيت.. الحمد لله".

وكانت أسما شريف منير قد نشرت فيديو بعنوان “ايه أتغير في حياتكم بعد 7 أكتوبر؟”، تحدثت خلاله عن معاناة الشعب الفلســ طيني، وما يتعرضون له بعد يوم 7 أكتوبر، ومثابرة أهالي غـ ـزة، في ظل استمرار القصف من قبل الجيش الإسرائيلي.

وأشارت أسما في الفيديو إلى أنه بعد يوم 7 أكتوبر تغيرت نظرتها إلى العالم تماماً، قائلة: “كل حاجة اتغيرت كل حاجة بشوفها بشكل مختلف وبحسها بشكل مختلف ٧ أكتوبر غير العالم كله كما تعلمت الصبر على الشدائد والابتلاء”.

كانت هذه تفاصيل خبر أسما شريف منير تكشف عن تعرضها لكارثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.