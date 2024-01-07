إلهام شاهين تكشف السبب الحقيقي وراء خسارتها للوزن .. وهذا المرض الذي عانت منه

ميرنا وليد - بيروت - صرحت الممثلة المصرية إلهام شاهين عن خسارتها للوزن :"الحقيقة البداية الدكتور طلب مني أني أخس كان عندي مشكلة في الركبة ولما بلبس كعب عالي جسمي تقيل على ركبتي، الدكتور قالي لازم نخف الحمل على الركبة، الحكاية بدأت معايا بألم مضطرة أخس عشان الألم دا يروح".



وتابعت: "أنا لقيت الشكل أجمل كتير والناس بتشوفني بتقولي برافو عليكي واستمري، كان ريجيم قاسي وكان بيساعدني الأدوية اللي بتسد النفس وتقريبا مكنتش باكل خالص بس دا مش صح لازم الواحد يخس في وقت أطول غير لما يخس بسرعة بتعب، أنا صحتي زي الجن والشكل بقى أحلى وأخف".

كلام إلهام جاء في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع كريمة عوض.