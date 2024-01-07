دنيا بطمة تنهار وتكشف عن تعرضها لمحاولة قتل

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة المغربية دنيا بطمة ببث مباشر، بعد أيام من تأييد الحكم بحبسها عام في القضية المعروفة إعلاميا باسم "حمزة مون بيبي".

وقالت دنيا أنها تعرضت لمحاولة قتل على الطريق العام بإحدى مدن المغرب كما أنها تتلقى تهديدات بتصفيتها وأكدت أن من يقفون وراء تلك المحاولات هدفهم إبعادها عن الساحة الفنية.

وانهارت دنيا بكاءً وطلبة من الملك محمد السادس ملك المغرب أن يأمر القضاء المغربي بالعفو عنها "مولاي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصرك الله وحفظك بما حفظ به الذكر الحكيم وأقر عينك بولي عهدك المولى الحسن وشدد الله أزرك بشقيقك الأمير مولاي رشيد وباقي الأسرة العلوية الشريفة، أنا دنيا بطمة راعية من رعاياك الأوفياء، ألتمس أن تتفضل وتشملني بعطفك وأن ترحمني وترحم بناتي وترفع عني هذا البلاء لأنني أحسست بالظلم".

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