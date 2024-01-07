فيديو خادش للحياء .. نجمة شهيرة تبيح جسمها لملامسته من كل الجمهور في حفلها

ميرنا وليد - بيروت - تصدرت نجمة أفريقية شهيرة الترند وتدعى زودوا وابانتو، بعد أن قامت في حفلها بعرض جيمها لكل الجمهور وتبيحه للملامسة.



الموضوع أثار موجة من الإنتقادات حيث أنا لأمر غير مقبول ان يحدث في حفل بهذا الشكل الفاضح والمعيب.

وإنها لسيت المرة الاولى التي تقوم فيها زودوا بالأمر وأيضاً هي شخصية إعلامية شهيرة في جنوب أفريقية.

زودوا هي نفسها التي أثارت الجدل منذ بضعة سنوات حيث ظهرت في صورة نشرتها وهي في تابوت لدفن الموتى، وعلقت زودوا على الصورة قائلة: "الموت، المجتمع خائف جدا من الحديث عن الموت، سنموت جميعا، وقد اخترت شراء التابوت بينما أنا على قيد الحياة، قيمته 8540 جنيها إسترلينيا".