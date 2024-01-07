شكرا لقرائتكم خبر عن أسما شريف منير: قدر ولطف ماس كهربائي كان هيولع فى البيت الحمد لله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت أسما شريف منير صورة عبر خاصية ستورى على حسابها فى موقع إنستجرام، لمنزلها وتعرض منطقة منه لحريق بسبب ماس كهربائي، تمت السيطرة عليه، وكتبت أسما، "قدر ولطف ماس كهربائي كان هيولع فى البيت.. الحمد لله".





وفى وقت سابق، تصدرت الفنانة أسما شريف منير مواقع التواصل الاجتماعى خلال الساعات الماضية، بعد كشفها عن حلاقة شعرها بالكامل للمرة الثانية.

ونشرت أسما شريف منير عبر خاصية "ستورى إنستجرام" مقطع فيديو يظهرها حليقة الرأس بالكامل وقالت عبر إنستجرام: "اللوك دا عجبنى ومريح بالنسبالى، حاولت أسيبه يطول ما قدرتش وحلقت شعرى تانى".

وأضافت خلال حديثها: "سعيدة باللوك جدًا.. أشعر براحة غير عادية".

وفى أغسطس الماضى، ظهرت أسماء شريف منير حليقة الرأس ما أثار حالة جدل كبيرة وقتها وقالت آنذاك: "شعرى ده عاش معايا حاجات كتير أوى، وحسيت إنى عاوزة شعر جديد يعيش معايا حاجات جديدة".

كما واجه الفنان شريف منير هجوم السوشيال ميديا على ابنته ودعم موقفها وقال: "اللوك اللى عملته عاجبنى وأنا مبسوط منها أوى".