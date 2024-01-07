شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل: انتهيت من الجزء الثانى لـ"صعيدى فى الجامعه الأمريكية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى الكاتب والسيناريست د. مدحت العدل أن عمله التطوعي كرئيس لجمعية المؤلفين والملحنين قد يشغله عن أعماله الأساسية فى الإبداع وتأليف الأعمال الدرامية والسينمائية، لافتاً إلى أنه قام العام الماضى بتأليف أكثر من عمل درامي منها "عملة نادرة وع الزيرو وشارلى شابلن وتقدر"، مضيفا "هذا العام كتبت مسلسل "عتبات البهجة" للنجم يحيى الفخراني.

وعن الجزء الثانى لفيلم "صعيدى فى الجامعة الأمريكية" قال مدحت العدل، "انتهيت من كتابته"، مشيرا إلى أنه يرتبط بموعد مع النجم محمد هنيدى سيتم فيه ترتيب ما سيتم اتخاذه بشأن بدء التصوير والجديد فيه.

وأكد الدكتور مدحت العدل، رئيس جمعية المؤلفين والناشرين والملحنين، أنهم ليسوا أصحاب مصلحة فى التنازع على تراث أم كلثوم قائلا، "لسنا أصحاب مصلحة من أى نوع أو مجلس إدارة الجمعية غير أننا نجيب حقوق الناس".

فى وقت سابق، وأوضح مدحت العدل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى، أن ورثة النجوم الراحلين أمثال عبد الوهاب وأم كلثوم مش كلهم ورثة مباشرين، مضيفا: "هدفنا الانحياز للحق وعودة الحق لأصحابه والنهاردة طلعنا أوراق واضحة عن تنازل أم كلثوم لشركة صوت القاهرة وكل شيء باين وواضح".

وتابع، "فى خلط يحدث للأوراق وإحنا مش رافضين الحفلات ولا عرض الأغاني وعايزين الأغاني تنتشر ولكن المستفيد عليه دفع حق الورثة، وحينما قمت بإنتاج مسلسل لعبد الحليم حافظ وسعاد حسني دفعت الحقوق للورثة".