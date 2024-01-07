حصرياً على قناة “الثقافية”: حفل توزيع جوائز الغولدن غلوب والإيمي والاوسكار في نقل مباش

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـرد: في سياق حرصها على تغطية أبرز الفعاليات الثقافية والفنية العالمية، تواصل قناة “الثقافية” تقديم مروحة برامجية حافلة بالمفاجآت لجمهورها، حيث تنقل مباشرةً وحصرياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ثلاث من أهم فعاليات توزيع الجوائز العالمية في مجال السينما والتلفزيون لعام 2024، وهي Golden Globe Awards “جوائز الغولدن غلوب”، وEmmy Awards “جوائز الإيمي”، وAcademy Awards المعروفة باسم “جوائز الأوسكار”.

البداية في 7 يناير 2024 مع نقل مباشر وحصري لحفل توزيع جوائز الغولدن غلوب بنسخته الـ 81، من بيفرلي هيلز – كاليفورنيا في الولايات المتحدة، حيث تحتفي هذه الفعالية بأفضل الأفلام والمسلسلات حول العالم وتكرّم صنّاعها ونجومها.

وفي 15 يناير 2024، تنقل قناة “الثقافية” مباشرةً وحصرياً حفل توزيع جوائز الإيمي بنسخته الـ 75، من لوس أنجلس في الولايات المتحدة، والتي تُمنح للأعمال المتميزة في مجال صناعة التلفزيون، وهي النسخة التلفزيونية المقابلة لجوائز الأوسكار السينمائية.

وفي 10 مارس 2024، تنقل قناة “الثقافية” مباشرةً وحصرياً حفل توزيع جوائز أكاديمي أووردز أو كما تُعرف بـ “الاوسكار” بنسختها الـ 96 من مسرح دولبي في هوليوود، وهي فعالية توزيع جوائز أكاديمية فنون وعلوم السينما التي تحتفل بأفضل الأعمال السينمائية حول العالم وتكرّم صنّاعها ونجومها في تظاهرةٍ فنية ثقافية هي الأعرق والأقدم عالمياً.