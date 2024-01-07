محسن جابر يعلّق على الجدل الحاصل حول مصنفات أم كلثوم.. هذا ما كشفه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في إطار الحديث عن إرث أم كلثوم، أكد المنتج محسن جابر، أنه فوجئ بعقد مؤتمر صحفي يضمّ السادة المسؤولين والقائمين على جمعية المؤلفين وصوت القاهرة للحديث عن مصنفات “كوكب الشرق” ومواضيع آخرى.

وأضاف المنتج المصري: “لما كنت انا المعني بهذا الاجتماع فكان من المفروض ان يتم دعوتي للردّ على اي استفسارات وايضاح الحقائق على السادة الصحفيين .. ولكني اعتقد أن السادة القائمين على الدعوة لا يريدون وجودي حتى تخلو لهم الاجواء ويتم نشر الأكاذيب”.

وتابع: “خاصة وأننا قد حصلنا على أحكام قضائية نهائية تؤكد ملكيتنا لأغاني السيدة ام كلثوم ، وأن الحكم الذي تستخدمه شركة صوت القاهرة كدليل لها هو دليل ضدها!. لأن الحكم أكد أن شركة ستارز هي التي صرحت لشركة صوت القاهرة بالاستغلال بموجب عقد الصلح ، وعموماً فإن هذا العقد تم فسخه بحكم نهائي وألزم الحكم شركة صوت القاهرة بتعويض قدره مليون وخمسمائة الف جنيه”.

واختتم ردّه قائلاً: “بناء عليه سوف ندعو السادة الصحفيين والإعلاميين إلى مؤتمر صحفي سيحدد موعده في الأيام القليلة القادمة، نوضح لهم فيه الحقائق بالمستندات والأحكام النهائية. ونكشف سرّ العلاقة الخفية بين شركة صوت القاهرة وجمعية المؤلفين والملحنين”.