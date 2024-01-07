نجوى كرم ووليد توفيق بالثياب العسكرية.. إليكم السبب

ميرنا وليد - بيروت - تداول ناشطون على الإنترنت مقطع فيديو قديم ظهر فيه عدد من الفنانين اللبنانيين البارزين، وذلك في بداية مسيرتهم الفنية.



وظهر في مقطع الفيديوالفنانين وليد توفيق، نجوى كرم، غسان صليبا وربيع الخولي، وغنوا معاً أغنية"راجع يتعمر راجع لبنان" إلى جانب الملحن الراحل زكي ناصيف.

وارتدى الفنانون الـ4 الثياب العسكرية الخاصة بالجيش اللبناني، وتفاعل معهم الحضور، وأدوا معهم الأغنية وسط مشهد وطني.

وتفاعل ارواد مواقع التواصل الإجتماعي مع الفيديو، وعلقوا عليهم معبرين عن إعجابهم بهذا المشهد الوطني الرائع، ومتمنين للبنان الخير والسلام.