عاجل.. الحكم على رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة بالإعدام

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من دكا: حكمت محكمة في دكا على رئيسة الوزراء المعزولة في بنغلاديش الشيخة حسينة بالإعدام غيابيا بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بحملة قمع دامية لانتفاضة قادها الطلاب العام الماضي .

وأدانت هيئة مكونة من ثلاثة قضاة من المحكمة الجنائية الدولية في البلاد حسينة بارتكاب جرائم تشمل التحريض، وأوامر القتل، والتقاعس عن منع الفظائع، والتي ارتكبتها أثناء إشرافها على حملة قمع المتظاهرين المناهضين للحكومة العام الماضي.

وقال القاضي غلام مرتضى موزومدار أثناء تلاوة الحكم أمام المحكمة إن "رئيسة الوزراء المتهمة ارتكبت جرائم ضد الإنسانية بأمرها باستخدام الطائرات بدون طيار والمروحيات والأسلحة الفتاكة".

وكانت حسينة قد دفعت ببراءتها من التهم المنسوبة إليها، وزعمت أن المحكمة كانت "مسرحية ذات دوافع سياسية".

حاكمت المحكمة حسينة، التي استمرت شهورًا، وحكمت عليها غيابيًا. منذ فرارها من البلاد في أغسطس (آب) من العام الماضي، وتعيش حسينة في المنفى - تحت الحماية - في الهند المجاورة، وقد تجاهلت الحكومة الهندية طلبات تسليمها لمحاكمتها.

وانهار أفراد عائلات المتظاهرين القتلى في البكاء في قاعة المحكمة عندما أصدر القضاة أحكام الإعدام على حسينة ووزير الداخلية السابق أسد الزمان خان المتهم معها في المحاكمة.

كان غياب حسينة عن منصة المتهمين صادمًا. في رسالة صوتية سُجِّلت قبل النطق بالحكم، ظلت حسينة متحدية. قالت: "ليُصدروا الحكم الذي يريدونه. لا يهمني. لقد وهبني الله هذه الحياة، وهو وحده القادر على إنهائها. سأظل أخدم شعبي".

شهدت دكا حالة من التوتر قبيل صدور القرار، إذ شُدّدت الإجراءات الأمنية في جميع أنحاء العاصمة، وطوّقت الشرطة والجيش والقوات شبه العسكرية منطقة المحكمة. وأصدرت شرطة المدينة أمرًا بإطلاق النار فورًا في حال ضبط أي شخص يُلقي قنابل بدائية الصنع أو يُشعل النار في المركبات.

وفي صباح يوم الاثنين، ألقيت عبوة ناسفة صغيرة على الطرق القريبة من المحكمة، ما أثار حالة من الذعر ودفع الشرطة إلى إغلاق الطرق.

بدأت الاحتجاجات التي أطاحت بحسينة كحركة طلابية ، لكنها تطورت إلى انتفاضة وطنية، يشار إليها الآن باسم "ثورة يوليو"، ضد حكم حسينة الاستبدادي.

لقد اعتبر الكثيرون في بنغلاديش أن حكم حسينة الذي استمر 15 عاما كان بمثابة عهد إرهاب ، شابته اتهامات بالفساد والتعذيب والاختفاء القسري، والتي وثقتها منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة.

ردًا على الاضطرابات، أشرفت حسينة على حملة قمع وحشية بقيادة الدولة، مع استخدام موثق للذخيرة الحية ضد المدنيين من قبل الشرطة وقوات الأمن. وتشير تقديرات مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى مقتل ما يصل إلى 1400 شخص خلال الانتفاضة، التي تُعدّ أسوأ أعمال عنف سياسي في بنغلاديش منذ حرب الاستقلال عام 1971.

كانت محاكمة حسينة وعدًا أساسيًا قطعته الحكومة المؤقتة، بقيادة محمد يونس ، الحائز على جائزة نوبل، والذي عيّنه قادة الاحتجاجات لقيادة البلاد العام الماضي. وقد عيّنوا محمد تاج الإسلام مدعيًا عامًا رئيسيًا لإعداد قضية تُعرض على محكمة الجرائم الدولية في دكا.

