ميرنا وليد - بيروت - صور الفنان اللبناني كريم نور فيديو كليب أغنيته الجديدة "Happy Birthday" تحت إدارة المخرجة اللبنانية هيفا الفقيه وقد طرحها مساء يوم أمس.

موقع الخليج 365 تواجد في موقع التصوير، وكان لنا لقاءً خاصاً مع الفنان كريم نور الذي كشف كواليس العمل، تحدث عن الفرح والسعادة الذين سيطرا على أجواء التصوير، كما أكد أنه ينتظر من هذا العمل نجاحاً باهراً، كاشفاً الأسباب وراء ذلك.

كما كان لنا حديث خاص مع المخرجة هيفا الفقيه، التي تكلمت بدورها عن علاقتها بكريم نور، عن أجواء التعاون معه وتصوير الفيديو كليبات التي تجمعهما.

تابعوا التفاصيل في الفيديو المرفق:

كانت هذه تفاصيل خبر خاص وبالفيديو - كريم نور يتحدث عن " Happy Birthday " .. وهيفا الفقيه تكشف عن أمر حدث في الكواليس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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