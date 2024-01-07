شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسنى بعد استشهاد نجل الصحفى الفلسطينى وائل الدحدوح: ربنا يربط على قلبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم النجم أكرم حسنى التعازى للصحفى الفلسطيني وائل الدحدوح، بعد استشهاد نجله حمزة فى قصف إسرائيلي استهدف صحفيين غرب خان يونس جنوبى قطاع غزة، وكتب أكرم حسنى، عبر حسابه على إنستجرام، "لا توجد كلمات توفي حقك وجهادك.. ربنا يصبرك ويربط على قلبك".





ورشح مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية الصحفى الفلسطينى وائل الدحدوح للحصول على جائزة "حرية الصحافة"، التى تقدمها النقابة هذا العام كرمز لصمود الصحفيين الفلسطينيين، وصمودهم فى وجه العدوان الصهيونى الغاشم، وآلة حربه الوحشية.

يأتى الترشيح تكريمًا لشهداء الصحافة الفلسطينية، الذين دفعوا حياتهم ثمنًا لنقل الحقيقة، وفضح جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطينى، الذين فضحوا بصمودهم الرواية الصهيونية الزائفة، وأكاذيب الإعلام الغربى، وانتصروا للحقيقة.

وكذلك تقديرًا لتضحية الدحدوح الشخصية، ودوره المهنى، بعد أن ضرب مثلًا فى التضحية من أجل نقل الحقيقة، وبعد أن دفع ثمن إخلاصه لمهنته، ومهنيته باستهداف زوجته، واثنين من أبنائه، وحفيده ارتقوا شهداء، لكنه أصر على أداء دوره المهنى، ومواصلة عمله الصحفى بعدها، وهو ما كرره ليؤسس عنوانًا جديدًا للصمود الفلسطينى باستهدافه بشكل مباشر هو وزميله الشهيد سامر أبو دقة، ليعود مرة أخرى كالعنقاء مواصلًا نقله للحقيقة والانتصار للقضية الفلسطينية بعد ساعات قليلة من إصابته.