شكرا لقرائتكم خبر عن وضع صور نجوم الـ"جولدن جلوب" على مقاعدهم خلال الحفل.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الحساب الرسمي لـ جوائز الـ Golden Globes، الذى ستقام دورته الـ 81 فجر يوم الاثنين بـ توقيت القاهرة، عن فيديو جديد لـ أبرز التحضيرات للحفل، حيث يتم وضع صور للـ نجوم الحفل على المقاعد المخصصة لـ جلوسهم.



جولدن جلوب



جولدن جلوب



جولدن جلوب

كما يريد منظمو حفل توزيع جوائز جولدن جلوب Golden Globes أن يكون الحفل ساحرًا ويصلون حتى لا يتحدث النجوم فى السياسة، وسيكون حفل The Globes أول حفل على السجادة الحمراء منذ انتهاء هوليوود من إضراب الممثلين والكتاب الذى استمر لأشهر طويلة، وستكون هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها بث حدث فنى ضخم فى الساعة 8 مساءً (بتوقيت الولايات المتحدة) على شبكة "سى بى إس"، أي خلال الساعات الأولى من صباح الاثنين بتوقيت القاهرة.

وبحسب ما كشف موقع pagesix، كانت هوليوود على خلاف بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس مع انتشار الصراعات داخل أفضل وكالات المواهب فى تينسلتاون، وعلى الرغم من أن النجوم لن يخضعوا للرقابة، فقد قيل إن مصدرًا مطلعًا فى الصناعة قال: "الجميع يأمل أن يجلب حفل توزيع جوائز جلوب البريق والمرح من هوليوود إلى العالم.. إنها ضرورية حقًا".

ومن المتوقع حضور نجوم بارزين، من بينهم مارجوت روبي، وناتالى بورتمان، وليوناردو دى كابريو، وبرادلى كوبر، فى حفل توزيع الجوائز، حيث ستتنافس أكبر الأفلام الناجحة هذا العام بما فى ذلك "Barbie" و"Oppenheimer" في مواجهة فيلم الحفلة الموسيقية "Eras" لـ تايلور سويفت.

وسينضم إليهم أيضًا أكبر نجوم التلفزيون، بدءًا من نجم "Ted Lasso" جيسون سوديكيس إلى طاقم عمل مسلسل "Succession" الذى حقق نجاحًا كبيرًا على شبكة HBO Max.

وقال مصدر آخر فى الصناعة: "الجميع يأمل ألا يصبح الأمر سياسيا للغاية"، ولقد تحدثت العديد من الجهات الفاعلة علناً وسط الصراع المستمر بين إسرائيل وحماس، وكان المرشحون لجائزة جولدن جلوب، برادلى كوبر، وسيلينا جوميز، وجواكين فينيكس، وكوينتا برونسون، ومارك روفالو، من بين أكثر من 260 فنانًا وقعوا على رسالة فى أكتوبر تحث جو بايدن والكونجرس على الدعوة إلى وقف فورى لإطلاق النار فى غزة.