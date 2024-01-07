شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل أعمال كاميرون دياز: لم تقابل أو تتعامل مع المدعو جيفرى إبستين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر اسم الممثلة العالمية كاميرون دياز من بين مشاهير القائمة الأولى الذين يُزعم أن لهم علاقات مع مرتكب الجرائم الجنسية المنتحر جيفري إبستين، وذلك في وثائق المحكمة التي تم الكشف عنها حديثًا.

ومع ذلك، فإن وكيل الدعاية الخاص بالنجمة السينمائية نفي أن يكون لموكلته أي صلة بالمتحرش الجنسي بالأطفال المدان.



كاميرون دياز وجيفري إبستين

وأكد قائلا:" لم تلتق كاميرون أبدًا بجيفري إبستين، ولم تكن في نفس المكان الذي كان فيه أو كان لها أي ارتباط به على الإطلاق، بغض النظر عن حقيقة أنه ربما ذكر اسمها أو لم يذكر اسمها أو أشار ضمنيًا إلى أنه يعرفها"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " pagesix".

وذلك بعدما أظهرت وثائق المحكمة التي حصل عليها موقع pagesix أن جوانا سيوبيرج، إحدى متهمات إبستين، ادعت في شهادتها أن الممول تفاخر بمعرفة نجوم كبار مثل دياز وليوناردو دي كابريو وبروس ويليس وآخرين.

ومع ذلك، شهدت الضحية المزعومة أيضًا بأنها لم تقابل شخصيًا أيًا من الأسماء التي ذكرتها، التي أكدت قائلة:" تحدث إبستين عنهم، كان ذلك عندما كنت أقوم بتدليكه، وكان يتحدث عبر الهاتف كثيرًا في ذلك الوقت، وفي إحدى المرات قال: أوه، هذا كان ليوناردو، ومرة أخرى وكيت بلانشيت، وغيرها كان بروس ويليس. هذا النوع من الأشياء".

وعندما سئلت عما إذا كان إبستين "يسقط اسمه" في ذلك الوقت، أكدت سيوبيرج، البالغة من العمر الآن 42 عامًا، "نعم"، وعندما سُئلت لاحقًا عما إذا كانت قد التقت بدياز، البالغ من العمر الآن 51 عامًا، أجابت "لا".