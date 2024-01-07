محمد الترك يهاجم طليقته دنيا بطمة: "9 سنين كنت مستحمل قرفك انتي وعيلتك المفاضيح وهاخد بناتي منك بالانتربول"

ميرنا وليد - بيروت - هاجم المنتج البحريني محمد الترك طليقته الفنانة المغربية دنيا بطمة، وذلك بعد الاتهمات التي وجهتها له الأخيرة بالتجسس عليها وتسريب أخبارها للأعداء والتورط في المؤامرة ضدها التي ستودي بها للسجن.



ورد محمد على دنيا ببث مباشر عبر حسابه الرسمي، وقال: "اذا أكرمت اللئيم تمرد ابكي ومثلي على الشعب المغربي ولكن تجيبي اسمي لا، أنا سكتلك بما فيه الكفاية سنتين وتقولي عني اني كنت عميل وجاسوس اللي كان يعمل كدا عيلتك وأولهم اختك".

وتابع محمد: "9 سنين مستحملك بقرفك بسخافتك بوساخة قلبك بتقل دمك انتي وعيلتك وكل الحاجات اللي بتخطر على بال الكفار استحملتهم، بتقولي عني ببيع اخبارك، عندك ايه اخبار عشان ابيعهم؟ انتوا الللي مفاضيح انتي اللي بتفضحي نفسك كنت واقف معاكي بخيرك وبشرك... كم مرة وقعتي كم مرة عملتي مشاكل ومسكتيش والناس كرهتك وكرهتني معاكي".

وأضاف: "في بيتكم كنتوا بتعيشو على لمبة واحدة عشان التوفير ولما حد كان بيمرض مكنتوش بتجيبوا ليه دوا أنا اللي كنت بجيب وعملت عملية جدتك لعيونها خالك انا اللي عامل عمليته، بناتي حارماني منهم سنة ونص اللي هما مش في بالك أصلا وخالتك اللي تربيهم وانتي بحفلاتك وبتشوفيهم بالشهر مرة بتمثلي ليه انك مظلومة ومقهورة؟"

واختتم محمد حديثه قائلاً: "مثلي بدموعك على الناس طول عمرك كدا من يوم من عرفتك وأنا في مشاكل، وهاخد بناتي منك بالانتربول اللي بيصدقوا دموعك المزيفة عيلتك اللي مستوى ذكائهم 3 % كنت بتكسف اقول اسمك من أفعالك عرفتك على امراء وشعراء وناس ليهم قيمة ... بناتي هاخدهم أربيهم مع أم متعلمة مش جاهلة تلبس النضارة وتقعد على انستجرام بالساعات".

يذكر أن محكمة النقض بالعاصمة المغربية الرباط، كانت قد أصدرت حكمها برفض الطعن الذي قدمته دنيا بطمة في القضية الشهيرة المعروفة باسم "حمزة مون بيبي"، وتأييد حبسها عام، وذلك بعد أن ثبت علاقتها بهذا الحساب.

وحساب "حمزة مون بيبي" على Snap chat، هو حساب فاضح للمشاهير، واتهمت دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام بامتلاك هذا الحساب الذي استهدف فنانات مغربيات، و"فضح ممارسات وعلاقات بعضهن المشبوهة برجال خليجيين".