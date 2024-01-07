قصة وأبطال العرض المسرحي "النقطة العميا"بعد مد عرضها بمسرح الغد

ياسر رشاد - القاهرة - يمتد العرض المسرحي الجديد "النقطة العميا"، حتى نهاية شهر يناير الجاري على مسرح الغد بالعجوزة، وذلك نظراً للاقبال الجماهيري عليه.

تفاصيل مسرحية النقطة العميا

العرض من إنتاج فرقة مسرح الغد بقيادة المخرج سامح مجاهد، وهو ضمن سلسلة العروض التي أُعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي، الذي عُقد مطلع يناير الماضي تحت شعار "٢٠٢٣ عام جديد ومسرح جديد" بالمسرح القومي .

أبطال مسرحية النقطة العميا

مسرحية النقطة العميا إعداد وإخراج أحمد فؤاد، وهو مأخوذ عن رواية العطب للكاتب السويسري الشهير فريدريش دورينمات، بطولة "نور محمود، أحمد السلكاوي، أحمد عثمان، حسام فياض، هايدي بركات، عمر صلاح الدين"، ديكور أحمد أمين، إضاءة أبو بكر الشريف، أزياء نور سمير، موسيقى محمود أبو زيد، مخرج منفذ داليا حافظ.