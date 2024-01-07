مدحت صالح| الأمسية الثالثة من حفل "الأساتذة".. الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - للمرة الثالثة على التوالي يستقبل الفنان الكبير مدحت صالح جمهوره، الليلة، على أحد مسارح الأوبرا المصرية، في ليلة “الأساتذة”، بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزءان الأول والثاني من الحفل.

موعد بدء حفل الأساتذة 3 في الأوبرا:

من المقرر أن يبدأ الحفل في الثامنة مساءً على المسرح الكبير بدار الأوبرا، بقيادة المايسترو أحمد عويضة، ويتم نقلها مباشرةًَ عبر قناة “الحياة”.

نبذة عن ليلتي الأساتذة لمدحت صالح:

كان مدحت صالح أحيا حفل "الأساتذة ومدحت صالح" بدار الأوبرا المصرية، وشهد الحفل حضور عدد كبير من المسؤولين والنقاد والإعلاميين، ومنهم وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني، ورئيس دار الأوبرا المصرية، الدكتور خالد داغر، وكذلك الناقد الفني، طارق الشناوي، والإعلامية جاسمين طه زكي.

وقدم مدحت صالح على المسرح الكبير بدار الأوبرا مجموعة من الأغاني، وسط تفاعل كبير من جانب الحضور، حيث يُنظم الحفل بالتعاون بين دار الأوبرا المصرية، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويقدم خلاله مدحت صالح، مشروعه الفني الجديد المُسمى بـ"الأساتذة".

ويهدف المشروع الجديد إلى إعادة صياغة التراث الموسيقى المصري والعربي، والانتقال بألحانها من شكل "التخت" التقليدي، إلى الصورة الأوركسترالية الحديثة، من دون المساس بالبناء الأساسي للألحان والمقامات.