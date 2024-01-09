بعد حب استمر 18 عاماً.. زوجة جيسون موموا تتقدّم رسمياً بطلب الطلاق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد علاقة حبّ دامت 18 عاماً وزواج استمر 4 أعوام، تقدّمت ليزا بونيت بطلب الطلاق من الممثل جيسون موموا، رغم أنّهما كانا قد أعلنا انفصالهما عن بعضهما منذ سنتين.

وتقدّمت بونيت البالغة من العمر 56 عاماً، بطلب إنهاء زواجها من الممثل البالغ من العمر 44 عاماً، أمام محكمة مقاطعة لوس أنجلوس يوم الاثنين.

وبحسب الالتماس، لن يحصل أي من الطرفين على دعم مالي، وسيتفق الثنائي على كيفية تقسيم أصولهما. وتشير الوثائق إلى أنّهما سيتشاركان حضانة ابنتهما البالغة من العمر 16 عاماً وابنهما البالغ 15 عاماً.

وتذكر الوثائق أنّ تاريخ انفصالهما هو تشرين الأول (أكتوبر) 2020، أي قبل أكثر من عام من إعلانهما رسمياً خبر انفصالهما.

وكان الثنائي قد أعلنا في كانون الثاني (يناير) من العام 2022 خبر انفصالهما من خلال رسالة مشتركة نشراها في حسابهما الخاص على “إنستغرام” جاء فيها: ” لقد شعرنا بالضغط والتغيّرات خلال هذه الأوقات المليئة بالتحوّلات… حدثت تغيّرات، وعائلتنا لم تكن استثناء من ذلك”.

وتابعت: “نشعر بالتحوّلات الزلزاليّة، وننضج من خلالها… نشارككم أخبار عائلتنا… سنفترق، ولن نكمل طريق الزواج معاً. نشارككم هذه الأخبار لأننا نعتقد أنّها تستحق النشر، ونقوم بذلك لكي نمضي في حياتنا بكرامة وصدق”.

وكان الثنائي قد التقيا وبدآ بالمواعدة عام 2005، لكنهما لم يتزوجا بشكل قانوني حتى عام 2017.