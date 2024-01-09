حلمي بكر بحاجة إلى طبيب نفسي.. وحكم قضائي في واقعة النصب عليه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت زوجة الملحن المصري حلمي بكر، السيدة سماح القرشي، عن تطورات صادمة للحالة الصحية له، والتي تدهورت خلال الفترة الأخيرة، حيث ذكرت أنّه بحاجة إلى علاج نفسي، حسبما نصحها الطبيب المتابع لحالته.

زوجة بكر قالت في تصريحات تلفزيونية، إنّ حالته الصحية تدهورت بسبب تأثره نفسياً بواقعة تعرّضه للنصب على يد مدير أعماله، وخلال الأيام الماضية، طالبها الطبيب المتابع لحالته بضرورة خضوعه للعلاج النفسي، على أن يتمّ ذلك داخل المنزل.

وكشفت أيضاً عن أنّ نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، لم يتواصل معها أو مع أيٍّ من أفراد أسرته للاطمئنان إليه، وذلك بعدما أصدر بياناً أكّد فيه أنّه يتابع حالته الصحية بشكل مستمر.

يأتي ذلك في الوقت الذي أصدرت فيه محكمة جنح العجوزة، حكماً قضائياً أمس الاثنين، بتأجيل النظر في أولى جلسات محاكمة مدير أعمال حلمي بكر، ويُدعى نور، بتهمة النصب عليه في مبلغ تخطّى المليوني جنيه مصري، حيث تمّ اتهامه بخِداعه بمشروع وهمي وتحويل المبلغ إلى حسابه الخاص.

ويُشار إلى أنّ الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، كشفت في تصريحات سابقة لـ”النهار العربي” عن أنّ حالة بكر الصحية ليست مطمئنة، وبخاصةٍ بعدما طلب الخروج من المستشفى الذي نُقل إليه في الفترة الماضية، كما أنّ قدمه اليمنى فقدت القدرة على الحركة بشكل تام، لذا يلزم فراشه متأثراً نفسياً بتلك التطورات.