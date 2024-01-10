“ويكيبيديا” تتضامن مع فلسطين.. شريط ثابت يرفض ما يحدث في غزة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أبرز موقع ومصدر المعلومات المفتوح «ويكيبيديا» في نسخته العربية في الصفحة الرئيسية شريطاً ثابتاً كتب فيه: «تضامناً مع حق الشعب الفلسطيني، لا للإبادة الجماعية في غزة.. لا لقتل المدنيين، لا لاستهداف المستشفيات والمدارس.. لا للتضليل والكيل بمكيالين، أوقِفوا الحرب.. وانشروا السلام العادل والشامل». كما أضاف الموقع إلى شعاره علم فلسطين.

وقد تفاعل ناشطون على مواقع التواصل مع هذا التضامن، ونشروا صوراً تُظهر الشريط الثابت في موقع ويكيبيديا.

وحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف، من أن «اشتداد النزاع وسوء التغذية والأمراض في قطاع غزة يسبب حلقة مميتة تهدد أكثر من 1.1 مليون طفل».

وقد أصدرت المديرة التنفيذية لـ»اليونيسف» كاثرين راسل، بيانا نشرته المنظمة الأممية على حسابها الإلكتروني.

وقالت راسل، إن «الأطفال في غزة عالقون في كابوس يزداد سوءاً مع مرور كل يوم».

وأضافت: «لا يزال الأطفال والعائلات في قطاع غزة يتعرضون للقتل والإصابة نتيجة الحرب، كما أن حياتهم معرضة للخطر المتزايد بسـبب الأمراض التي يمكن الوقاية منها، إلى جانب نقص الغذاء والماء».

يأتي هذا التضامن في وقت تحاول مواقع التواصل التضييق على الداعمين لفلسطين خشية العقوبات الإسرائيلية المدعومة من الولايات المتحدة والشركات الغربية.