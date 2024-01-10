صور مؤثرة من لحظة الولادة حتى اليوم.. أمل عرفة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها مريم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت النجمة السورية أمل عرفة بيوم ميلاد ابنتها الصغرى مريم بطريقة خاصة ومعبرة عن محبتها الكبيرة لابنتها ومتمنية لها التوفيق والنجاح في حياتها.

ونشرت أمل عرفة مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” حيث يضم الفيديو مراحل عمرية مختلفة لمريم منذ لحظة ولادتها في المستشفى حيث ظهر في الفيديو الموسيقار الراحل سهيل عرفة والد أمل عرفة إلى جانبها في المستشفى حيث كانت تحتضن مريم حينها بينما ظهر في الفيديو صور أخرى لمراحل عمرية مختلفة حتى الوقت الحالي حين ظهرت أمل عرفة وعبد المنعم عمايري يحتفلون بيوم ميلاد مريم.

وقالت أمل عرفة في رسالة لابنتها مريم بمناسبة يوم ميلادها: “كل سنة وإنتي أحلى وأنجح وأحن يا ماما”.

وتفاعل عدد كبير من زملاء وأصدقاء أمل مع الفيديو ومنهم جورج خباز، لورا أبو أسعد، ديانا كرزون، أيمن عبد السلام وآخرون وتمنوا لمريم العمر المديد والصحة والسعادة والنجاح.

ومريم هي الابنة الثانية للنجمين السوريين أمل عرفة وعبد المنعم عمايري بعد ابنتهما الكبرى سلمى حيث انفصل أمل وعبد المنعم قبل سنوات إلا أنهما لا زالا يتمتعان بعلاقة صداقة واحترام متميزة منذ انفصالهما.

وكانت أمل عرفة قد احتفلت ببدء ابنتها الكبرى سلمى دراستها الجامعية لتبدأ أولى خطواتها في مرحلتها التعليمية الجديدة.. ونشرت أمل عرفة عبْر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تعليقاً، عبّرت من خلاله عن سعادتها ببدء ابنتها الدراسة الجامعية، وقالت: “هذا المذاق النبيل لاستحقاق عمر كامل.. اختبرناه اليوم مع ابنتنا البكر سلمى في أول يوم تخطو به إلى المستقبل الحقيقي.. سلمى عبدالمنعم عمايري طالبة في كلية الحقوق سنة أولى.. دربك أخضر ماما”.

من جهةٍ أخرى وعلى الصعيد الفني، بدأت النجمة أمل عرفة تصوير دورها ببطولة المسلسل الاجتماعي المعاصر “أغمض عينيك تراني”، للمخرج مؤمن الملا، وإنتاج شركة الأدهم؛ حيث تتصدى لبطولة العمل برفقة عبدالمنعم عمايري، ومنى واصف وآخرين.. وتدور أحداث العمل، الذي سيكون حاضراً في موسم دراما رمضان 2024، حول قصة طفل يصارع مرضه، وما يترتب على ذلك من تبعات عائلية، ومنها محاولة والدته تأمين حياة طبيعية ومستقرة له، بالإضافة إلى مجموعة من القصص والأحداث الاجتماعية المشوّقة، والتي تتقاطع مع حياة الأسرة في ظروف مختلفة.