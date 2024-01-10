رامي صبري يكشف عن آخر مفاجآت ألبوم “النهايات أخلاق”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان رامي صبري عن آخر أغنيات ألبومه الجديد “النهايات أخلاق”، حيث أطلق مساء أغنية جديدة باسم “ليك غلاوة عندي” عبر قناته الرسمية في موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” وكل المنصّات الرقمية بعد أن أطلق عشر أغانٍ من الألبوم الجديد على مدار الأيام الثلاثة الماضية، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان رامي صبري.

وكان رامي صبري قد تصدّر على مدار الساعات الماضية التريند على محرك البحث “غوغل” وموقع التدوينات القصيرة “X” بمجموعة أغنيات الألبوم الجديد، ومنها: “بين الحيطان” و”جت سليمة” و”بحكي عليكي” و”النهايات أخلاق”.

كما أطلق رامي صبري ريميكس لأغنية “أمانة يا قلبي”، وذلك بعد مضي أربع وعشرين ساعة فقط على طرح الأغنية عبر “يوتيوب”، وهي من كلمات أحمد علي موسى وألحان رامي صبري.

يُذكر أن رامي صبري أصدر أغنيات ألبومه تِباعاً على مدار ثلاثة أيام، بعد أن أطلق الفنان عمرو دياب أغنيات ألبومه على مدار 12 ساعة، بواقع أغنية كل ساعة.