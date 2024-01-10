تطوّر جديد في قضية “حمزة مون بيبي”.. فنانة مغربية تردّ بقوّة على دنيا بطمة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تطوّر جديد لأحداث قضية حساب “حمزة مون بيبي”، أكدت الفنانة سعيدة شرف انها لم تتلقَ تبليغاً لحضور جلسة المحاكمة التي عقدت يوم الاثنين في القضية المقامة ضدها وضد “اليوتيوبر” رضا البوزيدي الملقب بـ”ولد الشينوية”، والمقدمة من مواطنتها دنيا بطمة، وشقيقتها عارضة الأزياء ابتسام.

وجاء هذا التصريح بعدما قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية، بسبب تخلف الأطراف عن الحضور، إلى يوم 29 من الشهر الجاري، فيما أكدت الفنانة شرف أنها أثبتت عدم تلقيها تبليغاً لحضور الجلسة.’

وأوضحت شرف، في تصريح لـ”إرم نيوز”، بأن “جلسات المحاكمة في القضية تأخرت لسببين، الأول يتعلق بتعديل الشكوى، والثاني يرجع إلى أن هيئة الدفاع عن الأختين بطمة أخطأت في اسم أحد المشتكى عليهم وهو رضا البوزيدي، إذ جرى تقديم الشكوى ضد شخص آخر”.

وأشارت إلى أنه “تم تصحيح اسم اليوتيوبر في الشكوى، وتم تبليغه بها”، لكنها نفت أن يكون هناك بلاغ جديد من المحكمة، وهو ما حال دون حضورها الجلسة.

وأكدت الفنانة المغربية أنها واثقة الخطوات لذلك من المؤكد انها ستحضر الجلسات الباقية دون أي مشاكل، وقالت “انا على حق، والقانون كفيل بإظهار كل شيء، وعلى كل طرف تقديم أدلته إلى القضاء”.

يذكر أن الفنانة المغربية تواجه اتهامات بـ”السب والقذف والتشهير والابتزاز والتهديد”، وهي اتهامات توجهها دنيا بطمة وشقيقتها لها على خلفية الحساب “مون بيبي” الذي عمد الى التشهير بالفنانات.

وكانت دنيا بطمة، طالبت سعيدة شرف بحضور جلسة المحاكمة واتهمتها بأنها تتخلف دائماً عن الحضور، معتبرة ذلك بأنه لمصلحتها وتأكيد على براءتها.