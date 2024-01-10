بعد تأجيله أكثر من عام.. يسرا تروّج لمسلسل “روز وليلى” مع نيللي كريم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد فترة تأجيلات امتدت لأكثر من عام روَّجت الفنانة يسرا لمسلسلها الجديد “روز وليلى”، الذي تشاركها البطولة فيه الفنانة نيللي كريم.

وكشفت يسرا من خلال حسابها الخاص على منصة “X” “تويتر سابقاً” عن موعد عرض المسلسل على منصة شاهد، حيث نشرت يسرا برومو المسلسل وعلقت عليه بقولها: “انتظرونا 11 يناير في أول وكالة تحقيق نسائية خاصة في مصر بمسلسل روز وليلى على شاهد”.

وتقدم يسرا ونيللي كريم في مسلسل “روز وليلى” دور محققتين مستقلتين، تقوم الجهات المعنية بالتعاقد معهما بعدما تم كشف عملية يتم التحضير لها بواسطة إحدى العصابات للاحتيال على أحد البنوك، لتقوما بكشف هذا اللغز وحله، حيث تدور قصة المسلسل في إطار كوميدي مطعم ببعض أحداث الأكشن والإثارة والمغامرات.

ويشارك في مسلسل “روز وليلى”، إلى جانب يسرا ونيللي كريم عدد من الفنانين على رأسهم: أحمد وفيق، هشام عاشور، مروان يونس، وتيام مصطفى قمر، وعدد من الفنانين الآخرين.

يذكر أن مسلسل “روز وليلى”، مأخوذ عن رواية للمؤلف الإنجليزي كريس كول الذي كتب له السيناريو والحوار، ويخرجه المخرج البريطاني الشهير أدريان شيرجولد، والمتخصص في الأعمال التلفزيونية.