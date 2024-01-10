عائشة بن أحمد تنضم إلى هذا النجم في رمضان المقبل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعاقدت الفنانة عائشة بن أحمد تعاقدت على بطولة مسلسل “الساعة 5″، الذي يخوض به الفنان آسر ياسين الموسم الرمضاني المقبل.

وأكدت مصادر من داخل العمل أن عائشة وآسر سوف يبدآن البروفات التحضيرية للمسلسل فور تعاقد الجهة المنتجة مع مخرج للعمل حتى يتسنّى البدء بتصويره خلال أيام ليتمكن من اللحاق بالعرض في النصف الثاني من شهر رمضان، وذلك بعد إتمام التعاقدات مع باقي فريق العمل المرشحين للمشاركة فيه.

“الساعة 5” مكوّن من 15 حلقة، وهو إنتاج شركة “سينرجي”، ومن تأليف ورشة كتابة.

من ناحية أخرى، حققت عائشة بن أحمد نجاحاً كبيراً من خلال حكاية “روحي فيك”، وهي الحكاية الرابعة والأخيرة من مسلسل “55 مشكلة حب”، الذي عُرض أخيراً وضمّ نخبة من النجوم، أبرزهم: نور محمود، فراس سعيد، محمد كيلاني، هلا السعيد، سمر مرسي، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف، ألفت إمام…، وعدد من ضيوف الشرف، على رأسهم النجم منذر رياحنة، وحسام فياض وآخرون، وهو قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان، وإخراج الأردني محمد لطفي.