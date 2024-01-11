رفض الكشف عن السبب.. طليق بوسي يعلق لأوّل مرّة على انفصالهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رد مصفف الشعر الشهير هشام ربيع، لأول مرة على وقوع الطلاق بينه وبين الفنانة المصرية بوسي، والذي تصدر محركات البحث خلال الأشهر الماضية وخاصة بعد الحديث عن وقوع خلافات بينهما.

وفي لقاء على شاشة “القاهرة والناس”، في برنامج “إزاي تعمل فلوس؟”، وبسؤاله عن وقوع الطلاق بينه وبين بوسي، قال هشام ربيع: “الطلاق وقع منذ شهرين، ولكن الكلام على السوشيال ميديا عن الخلافات غير صحيح، فما ينشر على السوشيال ميديا يكون 10% منه صحيح والباقي شائعات وأمور غير حقيقية”.

وتابع طليق بوسي: “أن السبب في هذه الأخبار هو الرغبة في تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة، وهذا أكثر ما يشعرني بالضيق من السوشيال ميديا، وهي قول أمور غير حقيقية”.

وأكمل هشام ربيع حديثه: “أن مثل هذه الشائعات تسبب في أثر نفسي كبير، وبسبب ذلك قرر الابتعاد عن السوشيال ميديا وخاصة فيسبوك وإنستغرام”، وبسؤاله عن سبب الانفصال، رفض الإجابة على السؤال، قائلاً: “هي صفحة واتقفلت”.

وقال هشام ربيع إن علاقته مع بوسي الآن جيدة، قائلاً: “مازلنا أصحاب مفيش مشاكل بينا، آخر مرة كان في تليفون بينا في راس السنة كنت بعيد عليها، المشكلة إن السوشيال كبرت الموضوع”.

وواصل حديثه قائلاً: “ممكن منفعش إننا نكون أزواج ولكن ممكن جداً ننجح في إننا نكون أصدقاء”، مؤكداً على عدم وجود أي خلافات أو محاكم بينهما، وعن بوسي نفسها قال: “هي سيدة محترمة تعشق عملها، وكنت معجباً بشدة بمدى إخلاصها لعملها”.

واحتفلت بوسي ومصفف الشعر هشام ربيع بحفل زفافهما في 23 مايو 2022، بحضور كوكبة من النجوم والأصدقاء في أحد فنادق القاهرة الكبرى على النيل، وكان هشام ربيع قد انفصل عن زوجته أم أولاده منذ فترة، ثم نشأت علاقة صداقة بينه وبين الفنانة بوسي وتحولت إلى مشاعر حب تكللت بالزواج.