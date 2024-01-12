غسان مسعود يشارك بمسلسل تركي ضخم

ميرنا وليد - بيروت - يشارك الممثل السوري غسان مسعود، الذي اشتهر بدور صلاح الدين الأيوبي في فيلم "Kingdom of Heaven"، في مسلسل تركي ضخم تحت عنوان "محمد- سلطان الفتوحات".

وظهر غسان مسعود في الفيديو الترويجي للمسلسل الذي طرحته الشركة المنتجة للعمل، وهو يمتطي حصانًا أبيض، بينما يلقي كلمة أمام الشعب.

وتدور أحداث مسلسل "محمد- سلطان الفتوحات" حول السلطان محمد الفتاح سابع سلاطين آل عثمان وفاتح مدينة القسطنطينية.

ومن المقرر أن يبدأ عرض المسلسل على قناة "TRT1" التركية في نهاية شهر شباط/فبراير أو بداية شهر آذار/مارس.

وتفاعل عدد كبير من محبي الممثل السوري مع الإعلان الترويجي للمسلسل، وأعربوا عن حماسهم الكبير لمشاهدة العمل، كما انهالت التهاني والتبريكات لغسان بمسلسله الجديد.



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