دنيا عبد العزيز تستذكر والدتها الراحلة وتوجه لها هذه الكلمات

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية دنيا عبد العزيز صورة لها تجمعها بوالدتها الراحلة نشرتها عبر حسابها الخاص، وإستذكرت دنيا والدتها من خلال المنشور حيث علقت بكلمات من الإشتاق قائلةً: "وازاي انا من غيرك انت هاكون انا ،، ده انت انا ،، وازاي انا ممكن في لحظة ماكونش انا ،، ده انت انا خمسة وأربعون شهر".



وكانت أثارت دنيا عبد العزيز ضجة كبيرة باعترافها بالطقوس الخاصة التي لا تزال تمارسها في ذكرى رحيل والدتها كل عام.

وقالت دنيا عبد العزيز : "أنا أحتفظ بكل حاجاتها، غرفتها وسريرها وتلفزيونها ونظّارتها، والخزانة الخاصة بها وبكلة شعرها وفرشاتها، وآخر ما لبسته في قدمها قبل ما تنزل من البيت".

وتابعت: "لبسها كله موجود لإن ريحتها فيه، ومفيش حد بيدخل الغرفة وينظفها غيري، لكن ممكن أدخل حد كانت بتحبه جداً يقرأ لها الفاتحة، والتلفزيون على آخر قناة كانت بتتفرج عليها، وآخر بطاطين اتغطت بيها ما اتغسلوش، وفي شعر لها في الفرشة لسه موجود".

وكشفت دنيا أنها تدخل كثيراً الى غرفة والدتها لإستعادة ذكرياتها معها: "بدخل الغرفة وأكلّمها وأحكي لها، وألعب في صورها القديمة الخاصة". وتابعت: "طول الوقت في تفاصيل متعلقة بوالدتي تلاحقني، زي إني أبقى نازلة منهارة ومتضايقة ألاقي "توك توك" مكتوب عليه جودي".

كلام دنيا عبد العزيز جاء خلال لقائها في برنامج "في العمق".

