شاهد هبة اليوسف تكشف كيف رزقت بطفل بعد تأخر 5 سنوات

في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل كشفت مشهورة سناب شات، هبة اليوسف، كيف رزقت بطفل بعد تأخر دام 5 سنوات.

وقالت إن التحاليل الخاصة بها مع زوجها كانت سليمة وعلى الرغم من ذلك لم تنجب، مما دفعها على المداومة على صدقة المياه.

وأضافت قائلة: “في حديقة كنت بروح لها ولكنها كانت طويلة وبنهاية المشي بها تشعر بالعطش الشديد، قررت أني إذا بروح للممشى بأخذ معي براد مياه صغير، لو تشوفوا دعوات الناس الكبار والصغار، في ناس من حلاوة دعاهم ما أتذكره”.

وأكملت حديثها قائلة: “كنت أمر بفترة اكتئاب بين الحين والآخر كان يجيلي تعليقات هبة أنتي حامل؟ كانوا يضغطون علي كثيرا”.

وأشارت إلى أنها طلبت من الناس ألا يسألوها عن هذا الأمر مجددا، فانهالت عليها الدعوات الطيبة قائلة: “كنت أجد اللي يدعون لي الله يرزقك ببنت أو ولد، إن شاء الله ما تطلع سنة 2023 إلا وأنتي حامل”.

واختتمت حديثها بأنه بعد مرور فترة قليلة كانت حامل في طفل بعد تأخر دام 5 سنوات.