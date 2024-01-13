المخرج محمد سامي يرقص مع شقيقته "ريم" في حفل خطوبتها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهر المخرج محمد سامي، وهو يرقص مع شقيقته الفنانة ريم سامي في حفل خطوبتها.

واحتفلت ريم سامي، بخطوبتها مساء أمس الجمعة، في حفل حضره عدد من الأهل والأصدقاء والمقربين.

كما نشرت ريم، صورا من حفل الخطوبة، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وأظهرت الصور مراسم الاحتفال.

ويعد ذلك الارتباط الثاني لـ ريم سامي، حيث انفصلت عن خطيبها الأول رجل الأعمال طارق هيمن بعد عام من الاحتفال بخطوبتها في حفل كبير أقيم بليلتين في الساحل الشمالي.

جدير بالذكر أن، آخر أعمال ريم سامي مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، وإخراج محمد سامي.