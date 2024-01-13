نسرين طافش تخضع لجلسة تصوير "كاجوال"..والجمهور يغازلها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - خضعت الفنانة نسرين طافش، لجلسة تصوير "كاجوال" في أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا.

ونشرت نسرين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "توكيدات هامة لتبدأ بها يومك من لويز هاي، اقرأها بعيون قلبك واستشعر حضورها:الحياة تدعمني بكل الطرق الممكنة، استمع بحب إلى رسائل جسدي، أنا أزدهر أينما ذهبت، أرحب بالمعجزات في حياتي، أنا جميلة والجميع يحبني،أنا أرحب بالحب أينما ذهبت، العافية هي الحالة الطبيعية لجسدي، أنا بصحة جيدة. يومكم يسر وجمال".

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "يقبرني جمالك" ، "نسرينو" ، "الجمال عدا الكلام" ، "الجمال السوري" ، "جماللك جمال".

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة نسرين طافش كانت عام 2022 بمسلسل "جوقة عزيزة".

كما شاركت "نسرين" أيضا بعدد من الأعمال الفنية منها فيلم "نادي الرجال السري" عام 2019، ومسلسل "ختم النسر" 2020، ومسلسل "المداح" 2021، ومسرحية "كازانوفا" عام 2022.

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