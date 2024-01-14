إبنة تامر حسني تتحول الى DJ في حفله بدبي وهكذا تفاعل معها الجمهور - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - فاجأت إبنة الفنانة المصري تامر حسني، تالية، الجمهور بمشاركتها في حفل والدها الذي حصل أمس في إمارة دبي وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي بتحوّلها في السهرة الى منسقة الموسيقى أو ما يعرف بـ DJ الحفل وطلب والدها من الجمهور أن يحييها على شجاعتها وموهبتها وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.



هذا وكان تامر قد أشاد بالاستقبال الجميل الذي ناله وقال : "وصولي دبي انا و تاليه مطقمين ولابسين زي بعض، بالمناسبة والله الاستقبال ده حصل عشان تالية، كل الحب والاحترام للمنظمين الكرام، جماهير دبي الغاليين منتظركم بكرا ان شاء الله في الحفلة".