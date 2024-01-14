فن ومشاهير

صورة مفاجـ ـئة لـ راشد الماجد تنتشر بقوة.. بلحية طويلة وستايل مختلف فما القصة؟

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ميرنا وليد - بيروت - إنتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان السعودي راشد الماجد وهو يبدو مختلفاً جداً عن شكله الذي تعودنا عليه اذ ظهر بملابس كاجوال عبارة عن بنطلون جينز وتيشيرت باللون الأبيض مع جيليه باللون الأسود أما المفاجئ فكانت لجيته الطويلة التي لم يعتمدها أبداً في مسيرته قبل ان يتضح ان الصورة مركبة عبر تقنية الفوتوشوب وتم تعديلها وانتشارها أما الصورة الأساسية فظهر فيها بالملابس نفسها لكن من دون لحية ليظهر كما عرفناه في السابق ومن دون تغيير مفاجئ كفي الصورة الأولى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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