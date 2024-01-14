ميرنا وليد - بيروت - إنتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان السعودي راشد الماجد وهو يبدو مختلفاً جداً عن شكله الذي تعودنا عليه اذ ظهر بملابس كاجوال عبارة عن بنطلون جينز وتيشيرت باللون الأبيض مع جيليه باللون الأسود أما المفاجئ فكانت لجيته الطويلة التي لم يعتمدها أبداً في مسيرته قبل ان يتضح ان الصورة مركبة عبر تقنية الفوتوشوب وتم تعديلها وانتشارها أما الصورة الأساسية فظهر فيها بالملابس نفسها لكن من دون لحية ليظهر كما عرفناه في السابق ومن دون تغيير مفاجئ كفي الصورة الأولى.

كانت هذه تفاصيل خبر صورة مفاجـ ـئة لـ راشد الماجد تنتشر بقوة.. بلحية طويلة وستايل مختلف فما القصة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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