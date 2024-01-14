ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم وعائلتهما بعيد ميلاد ابنتهما الصغرى لِيا التي أتمت عامها الخامس بإحتفال لافت تميّز بالديكورات التي جاءت بالألوان الوردي والأبيض والرمادي والأسود. مي حريري تحذف هذه الصور بعد تعرضها للهجوم بسبب جرأة فستانها واجتمعت العائلة والأصدقاء للاحتفال بالطفلة الصغيرة التي بدت بقمة السعادة كما حضرت نجمة مسرح الأطفال غنوى وفرقتها اضافة الى الكثير من الشخصيات الكرتونية لاضفاء روح جميلة ولافتة للعيد ولكي يستمتع الأولاد بالأجواء.

وتم مشاركة العديد من الصور واللقطات المصورة من العيد ومن ناحيته عايد الجمهور الأميرة الصغيرة وتمنى لها عيدا سعيداً.



كانت هذه تفاصيل خبر نانسي عجرم تحتفل بـ عيد ميلاد إبنتها الصغرى ليا بأجواء وديكورات لافتة - بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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