3.3 مليون دولار إيرادات السينما في السعودية بأسبوع واحد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدر فيلم الحركة والإثارة الأميركي The Beekeeper، إخراج ديفيد آير، شباك التذاكر السعودي، في أسبوعه الأول، مُحققاً 3.9 مليون ريال (1.04 مليون دولار)، لـ61.9 ألف تذكرة مباعة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة لتنظيم الإعلام.

وشهدت دور العرض السعودية، إقبالاً جماهيرياً كبيراً طوال الأسبوع الماضي، حيث يُعرض 32 فيلماً متنوعاً ما بين عربي، وهو الأمر الذي انعكس على إيرادات إجمالي الأعمال المعروضة، والتي بلغت 12.48 مليون ريال (3.33 مليون دولار) بواقع 225.5 ألف تذكرة مباعة.

وعاد فيلم “أبو نسب” بطولة محمد عادل إمام، إلى المركز الثاني مجدداً، بعدما حقق هذا الأسبوع 1.8 مليون ريال (481.2 ألف دولار) لـ33.1 ألف تذكرة، ليبلغ إجمالي ما حققه على مدار الـ3 أسابيع الماضية 11.4 مليون ريال (3.04 مليون دولار) لـ209.6 ألف تذكرة.

وجاء بالمركز الثالث، الفيلم السعودي “مندوب الليل”، للمخرج علي الكلثمي، محققاً مليون ريال تقريباً (288.3 ألف دولار) لـ22.2 ألف تذكرة، ليصل إجمالي ما حققه منذ طرحه قبل 5 أسابيع، أكثر من 23.5 مليون ريال (6.28 مليون دولار) لـ470.7 ألف تذكرة.

وفي أسبوعه الأول هناك، احتل الفيلم الكوميدي “أنا وابن خالتي” بطولة بيومي فؤاد، المركز الرابع، محققاً 1.11 مليون ريال (296 ألف دولار) لـ17.4 ألف تذكرة، فيما يحتفظ فيلم Wonka، إخراج بول كينج، بالمركز الخامس، إذ حقق 740 ألف ريال (197 ألف دولار) لـ14 ألف تذكرة، ليُحقق في الـ5 أسابيع الأخيرة، 8.29 مليون ريال (2.2 مليون دولار)، لـ151.9 ألف تذكرة.

وجاء فيلم الرعب الأميركي Night swim، بالمركز السادس، محققاً 603 ألف ريال (160.7 ألف دولار) لـ12 ألف تذكرة، ليُحقق على مدار الأسبوعين الماضيين 1.96 مليون ريال (524 ألف دولار) لـ37.4 ألف تذكرة.

أما الفيلم السعودي “حوجن” إخراج ياسر الياسري، ذهب إلى المركز السابع، بعدما حقق 576.5 ألف ريال (153.7 ألف دولار)، لـ11.7 ألف تذكرة، ليبلغ إجمالي ما حققه طوال الأسبوعين الماضيين 2.78 مليون ريال (741.3 ألف دولار) لـ57.3 ألف تذكرة.

وتراجع فيلم “عصابة عظيمة” بطولة إسعاد يونس، إلى المركز الثامن، محققاً 306.9 ألف ريال (81.8 ألف دولار) لـ6.4 آلاف تذكرة، ليُحقق في الأسبوعين الماضيين منذ طرحه هناك، 1.84 مليون ريال (492 ألف دولار) لـ38.8 ألف تذكرة.

وفي الأسبوع الأول لهما بدور العرض السعودية، جاء الفيلم الهندي Abraham Ozler، بالمركز التاسع، محققاً 288.1 ألف ريال (76.8 ألف دولار) لـ5.9 آلاف تذكرة، لاحقه بالمركز العاشر الفيلم المصري “الحريفة” بطولة نور خالد النبوي، والذي حقق 298.9 ألف ريال (79.7 ألف دولار) لـ5.7 آلاف تذكرة.

وينضم إلى قائمة المنافسة على صدارة شباك التذاكر السعودي، 5 أفلام جديدة، مقرر طرحها في دور العرض بالتزامن مع نهاية الأسبوع الجاري، أبرزها الفيلم السعودي “هجان” بطولة عبد المحسن النمر، وإخراج أبو بكر شوقي.

كما سيُعرض الفيلم المصري “مقسوم” بطولة ليلى علوي وشيرين رضا، فضلاً عن No way up، وThe Piper، وThe End We Start From.