بعد اتهام زوجها السابق باختطاف ابنتيهما.. صوفي تيرنر تتنازل عن دعوتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تراجعت النجمة صوفي تيرنر عن الدعوى القضائية التي رفعتها ضدّ زوجها السابق جو جوناس بتهمة “خطف ابنتيهما”، بعد 3 أشهر من توصلهما إلى اتفاق حضانة ودّي.

وفي التفاصيل، طلب محامو الزوجين السابقين من القاضي في القضية الفيدرالية المرفوعة في نيويورك، ردّ دعوى تيرنر السابقة، التي زعمت فيها أنّ جوناس اختطف ابنتيها ويلا (3 أعوام) ودلفين (عام واحد) وسط قضية طلاقهما، وفقًا لموقع TMZ.

وكانت صوفي قد رفعت دعوى قضائية في أيلول (سبتمبر) من العام الماضي ضدّ زوجها السابق، تطلب فيها ضمان “العودة الفورية لطفلتيها اللتين تمّ احتجازهما بشكل غير قانوني”، متّهمة جو بالاستيلاء على جوازَي سفر ابنتيهما لمنعهما من العودة معها إلى إنكلترا.

ونتيجة لذلك، قدّمت النجمة التماساً تطالب فيه جو جوناس بإعادة ابنتيهما إلى إنكلترا، الذي يُعدّ مكان إقامتهما الدائم، وفقاً لما اتفق عليه الثنائي سابقاً.

وجاءت معركة الحضانة الفوضوية رداً على قضية الطلاق التي رفعها جو جوناس في وقت سابق من شهر أيلول (سبتمبر)، مدّعياً أنّ زواجه من تيرنر لا يمكن إصلاحه.

وفور إعلان خبر انفصال الثنائي، تعرّضت تيرنر لحملة واسعة من التشهير والإساءة، حيث حاولت الصحف الفنية إظهارها على أنّها تفضّل السهر والشرب على قضاء وقتها مع ابنتيها.