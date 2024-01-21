بالفيديو: شيرين عبدالوهاب تشعل أجواء حفل Joy Awards بمجموعة من أشهر أغانيها

أشعلت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب أجواء حفل Joy Awards بمجموعة من أشهر أغانيها، إلا أن إطلالتها كانت محل إشادة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما أنها خسرت بعض الكيلوغرامات من وزنها.

وصعدت شيرين خشبة المسرح بفستان باللونين الأسود والذهبي، من توقيع دار أزياء فالنتينو الإيطالية، تميز بقصة “السترابلس” وأكمام منفصلة، كما كان مزيَّنًا بالكامل بحبيبات الترتر البرَّاق وورود بيضاء.

وأكملت شيرين إطلالتها بتسريحة شعر مموجة أسدلتها على جانبي كتفها، فيما ارتكز مكياجها على الظلال الدخانية لإبراز ملامحها.

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بإطلالة شيرين وأناقتها، كما لفتوا إلى خسارتها الكثير من الوزن بعد طلاقها من زوجها السابق الفنان حسام حبيب، إذ بدت أكثر رشاقة وخفة.

وقدمت شيرين على خشبة المسرح مجموعة من أشهر أغانيها، منها: “لا عمري جتلك”، “صبري قليل”، “أنا مش مبيناله”، و”أنا مش بتاعة الكلام ده”، و”كلام عينيك”، و”آه يا ليل”.

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