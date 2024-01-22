أحمد خالد صالح يحيي ذكرى ميلاد والده الراحل برسالة مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيا الفنان الشاب أحمد خالد صالح ذكرى ميلاد والده الفنان الراحل خالد صالح، الموافق يوم 23 يناير.

ونشر أحمد صورة والده، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وكتب أحمد على الصورة: "رحمة الله وعفوه وغفرانه يارب يا والدي، يجعل ميلادك في الجنة وأنت من المنعمين يا حبيبي يارب، عيد ميلاد حبيبي".

ورحل الفنان خالد صالح عن عالمنا بعد خضوعه لعملية جراحية بالقلب، في 25 سبتمبر عام 2014.



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