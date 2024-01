هيث ليدجر تقمص شخصية الجوكر .. ونال الأوسكار بعد وفاته

ميرنا وليد - بيروت - تصادف اليوم ذكرى الـ 16 لوفاة الممثل الأسترالي الراحل هيث ليدجر الحائز على جائزة الأوسكار، الذي إشتهر بأدواره في فيلمي Brokeback Mountain وThe Dark Knight، حصل ليدجر على ترشيحات لجائزة الأوسكار والغولدن غلوب عن دوره في فيلم Brokeback Mountain.

في عام 2008، بعد الانتهاء من تصوير فيلم The Dark Knight للمخرج كريستوفر نولان.

ولد ليدجر في بيرث، أستراليا، في 4 نيسان 1979، لأم تدعى سالي ليدجر بيل، وهي معلمة لغة فرنسية، والأب كيم ليدجر، وهو سائق سيارات سباق ومتخصص في التعدين. وبحسب ما ورد تم تسميته هو وشقيقته كيت على اسم شخصيتين رئيسيتين في رواية مرتفعات ويذرينج لإميلي برونتي.

كان لديه أيضًا أختان غير شقيقتين: آشلي بيل وأوليفيا ليدجر، وكلاهما ولدا في زواج والديه الثاني. لكن أقرب علاقة عائلية ليدجر كانت مع كيت، التي نسب إليها لاحقًا الفضل في تحفيز مسيرته التمثيلية.

في وقت مبكر من حياته، وجد ليدجر شغفًا بلعب الشطرنج، في سن العاشرة، فاز ببطولة أستراليا الغربية للشطرنج للناشئين. في هذا الوقت تقريبًا وجد اهتمامًا بأن يصبح مؤديًا مسرحيًا، حيث أدى الدور الرئيسي في إنتاج مدرسة جيلدفورد النحوية لمسرحية بيتر بان.

لسوء حظه، بينما كان ليدجر يستمتع بالحياة المزدحمة لطفل يبلغ من العمر 10 سنوات، انفصل والديه.

وجد ليدجر تحررًا عاطفيًا في التمثيل وتصميم الرقصات والرقص واستمر في البحث عن أدوار في مدرسته النحوية. كما جرب يده على الشاشة الكبيرة كإضافة في فيلم Clowningaround، وظهر لاحقًا في المسلسل التلفزيوني Ship To Shore.

في سن السادسة عشرة، أكمل ليدجر امتحانات التخرج المبكرة، وسافر عبر البلاد إلى سيدني لمتابعة مهنة التمثيل مع صديقه القديم تريفور ديكارلو.

بعد عدة أدوار صغيرة على شاشة التلفزيون، ظهر ليدجر لأول مرة في فيلم روائي طويل في عام 1997 في الدراما العاطفية Blackrock. أدى ذلك إلى دور البطولة في مسلسل الخيال التاريخي رور، بطولة كيري راسل وبدعم من الممولين في الولايات المتحدة. تم ترشيح المسلسل للعديد من الجوائز وعرض ليدجر للجمهور الأمريكي والمديرين التنفيذيين لشركة فوكس.

على الرغم من صغر سنه وقلة خبرته النسبية، إلا أنه سرعان ما تفوق على نخبة هوليوود في الأدوار الرئيسية في الأفلام الرائجة. اختاره ميل جيبسون في دور ابنه غابرييل مارتن في فيلم The Patriot (2000). وتم اختبار موهبته في فيلم Monster's Ball (2000) ذي الميزانية المنخفضة أمام بيلي بوب ثورنتون. وعرض فيلم A Knight's Tale (2001) التجريبي للغاية قدرات ليدجر كرجل رائد حقيقي.

أدى ظهوره في هذه الأفلام، إلى جانب سمعته المتزايدة باعتباره فتى مستهترًا في هوليوود، إلى قيام مجلة People باختيار ليدجر كواحد من "أجمل 50 شخصًا" في عام 2001.

عمل ليدجر بثبات في الأفلام المستقلة حتى عام 2005 عندما تم تسليط الضوء عليه مرة أخرى من خلال مساهمته في أحد أكثر الأفلام إثارة للجدل حتى الآن. حصل ليدجر على جوائز "أفضل ممثل لعام 2005" من دائرة نقاد السينما في نيويورك ودائرة نقاد السينما في سان فرانسيسكو عن أدائه في فيلم جبل بروكباك.

وفي موقع تصوير فيلم Brokeback Mountain التقى ليدجر بالممثلة ميشيل ويليامز. بدأ الاثنان علاقة عاصفة، وولدت ابنتهما ماتيلدا روز في 28 أكتوبر 2005 في مدينة نيويورك، عرابو ماتيلدا روز هم النجم المشارك ليدجر بروكباك جيك جيلنهال وزميل ويليامز داوسون كريك (1998-03) بوسي فيليبس.

توفي ليدجر نتيجة تناول جرعة زائدة من المخدرات. حصل بعد وفاته على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل عن أدائه في دور الجوكر. كان لدى ليدجر ابنة من الممثلة ميشيل ويليامز.