بعد عودته إلى التمثيل.. شريف رمزي يروّج لمسلسله الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان شريف رمزي عودته الى الساحة الفنية بعد غياب لفترة طويلة بسبب انشغاله في إدارة شركة الإنتاج التي تملكها عائلته بعد وفاة والده ومن ثم شقيقه صلاح رمزي.

ونشر شريف عبر حسابه الرسمي في “إنستغرام” برومو مسلسل “العالم W”، الذي يقوم ببطولته الفنان حمادة هلال، وكتب معلقاً عليه: “انتظروا عمل استثنائي خارج كل الصناديق… إخراج ياسين حسن وتأليف بلال مطر وإنتاج سيف عريبي”.

يضم مسلسل “عالم W” عدداً كبيراً من النجوم، أبرزهم: حمادة هلال، محمد الشرنوبي، شريف رمزي…، ومن المقرر أن يُعرض على إحدى المنصات الإلكترونية.

يُذكر أن آخر أعمال شريف رمزي الفنية، مسلسل “اللعبة 3″، الذي عُرض عام 2022، وضم عدداً من النجوم، أبرزهم: هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، محمد ثروت، أحمد فتحي، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ…، وهو من تأليف أحمد سعد والي وإخراج معتز التوني.