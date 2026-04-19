تحديث- هاني شاكر في حالة صحية دقيقة.. والقلق يخيّم على جمهوره حول العالم

دبي - فريق التحرير: كشفت الفنانة نادية مصطفى تفاصيل الحالة الصحية للفنان الكبير هاني شاكر، عقب دخوله العناية المركزة في أحد المستشفيات الكبرى بفرنسا، وذلك بعد تلقيه العلاج لفترة في مصر.

وأوضحت نادية مصطفى، عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك، أن ما تردد بشأن تعرضه لنزيف وتوقف قلبه لمدة تتراوح بين سبعة وثمانية دقائق أثناء العملية غير صحيح، مؤكدة أن دخوله المستشفى جاء نتيجة نزيف حاد بسبب مشكلة قديمة في القولون، حيث يعاني من وجود جيوب في القولون قد تؤدي إلى التهابات ونزيف متكرر.

وأضافت أن هاني شاكر تعرض بالفعل لنزيف شديد استدعى نقل كميات من الدم إليه، إلا أن النزيف لم يتوقف، ما دفع الأطباء إلى التدخل عبر الأشعة التداخلية، ونجح الإجراء في إيقاف النزيف مؤقتًا طوال الليل، لكنه عاد مجددًا في صباح اليوم التالي.

وأشارت إلى أن قلبه توقف لمدة ستّ دقائق، قبل أن يتم إنعاشه بسرعة خلال ثلاث دورات، مدة كل منها دقيقتان، لافتة إلى أن الدكتور عبد الرحمن لطفي أجرى العملية الجراحية في ظروف بالغة الصعوبة والخطورة، ونجح مع الفريق الطبي في السيطرة على الحالة.

وتابعت أن العملية الجراحية أُجريت بنجاح، وتم نقل هاني شاكر إلى العناية المركزة تحت تأثير المهدئات لتخفيف الألم، وعقب الإفاقة كان في وعيه الكامل وتعرف على زوجته السيدة نهلة وابنه شريف والفريق الطبي المعالج، وبدأ مرحلة التعافي من حيث التغذية والحركة.

وأوضحت أن بقاءه في العناية المركزة لمدة تقارب عشرين يومًا تسبب في ضعف عام في عضلات الجسم، وهو ما دفع الفريق الطبي إلى التفكير في السفر للخارج من أجل الخضوع لبرنامج تأهيل طبي متكامل داخل مستشفى متخصص في إعادة تأهيل المرضى ومساعدتهم على استعادة حياتهم الطبيعية.

وأكدت نادية مصطفى أن ما أشيع حول سفره لاستكمال العلاج فقط غير دقيق، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي كان التأهيل الطبي الشامل، وقد بدأت المستشفى بالفعل إجراء الفحوصات والتحاليل لوضع خطة علاج مناسبة، وحقق تحسنًا ملحوظًا خلال أيام قليلة، وخرج من العناية المركزة.

إلا أنها كشفت أنه تعرض لاحقًا لانتكاسة مفاجئة نتيجة إصابته بـفشل تنفسي، مؤكدة أن حالته الحالية دقيقة ويخضع لمتابعة طبية دقيقة، معربة عن أملها في تحسن حالته قريبًا، مطالبة الجميع بالدعاء له بالشفاء العاجل.

وكان لافتًا أن الصفحة الرسمية للفنان هاني شاكر نشرت صورة له، مرفقة بدعاء جاء فيه: “اللهم يا شافي يا معافي، اشفِ هاني شاكر شفاءً لا يغادر سقمًا، وأذهب عنه كل ألم، وبدّل مرضه صحةً وعافية، واحفظه بعينك التي لا تنام”.

وقد تفاعل الآلاف مع المنشور، حيث انهالت التعليقات والدعوات بالشفاء من عدد كبير من المشاهير ومحبيه حول العالم، في مشهد عكس حجم محبته الكبيرة ومكانته الواسعة، باعتباره أحد أبرز نجوم الغناء الذين يتمتعون بقاعدة جماهيرية عريضة.

وكان اسم الفنان المصري هاني شاكر قد تصدّر محركات البحث خلال الساعات الماضية، إثر انتشار أنباء زعمت تعرّضه لأزمة صحية خطيرة تمثّلت في توقّف عضلة القلب لمدة ثماني دقائق، وذلك استناداً إلى تصريحات للكاتب الصحفي عادل حمودة.

في هذا السياق، نفى مصدر مقرّب من هاني شاكر بشكل قاطع صحة ما تم تداوله، مؤكداً في تصريحات خاصة أنه يتمتع بحالة صحية مستقرة، وأن الأخبار المنتشرة لا أساس لها من الصحة.

وأوضح المصدر لـ”القاهرة٢٤” أن الحالة الصحية لشاكر تشهد تحسناً ملحوظاً، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يعود إلى مصر خلال الفترة القريبة المقبلة.

بالتوازي، تبيّن أن الكاتب الصحفي عادل حمودة كان يشير في حديثه إلى أزمة صحية سابقة مرّ بها شاكر قبل أسابيع، حين كان يخضع لعملية جراحية في القولون داخل أحد المستشفيات.

إلا أن عدداً من المنصات والصفحات الإخبارية قام باجتزاء تصريحات الكاتب وإعادة صياغتها، لتبدو وكأنها حدثت في التوقيت الراهن، ما أحدث حالة من اللغط والبلبلة غير المبررة بين جمهور ومحبي هاني شاكر.