دينا تعود للسينما بفيلم “الملكة”: أخاف من الحسد ولهذا السبب ابتعدت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة دينا خلال المؤتمر الصحافي الذي أُقيم للاحتفال بانطلاق عرض فيلم “عادل مش عادل” في دور السينما، أنها تؤمن بقوة بالحسد، وتتبع بعض الطقوس الخاصة بها لتجنّبه وتفاديه، وتحدّثت عن أسباب ابتعادها عن السينما في الفترة الماضية، مؤكدة أنها تريد تقديم عشرة أعمال سينمائية.

وقالت دينا: “أنا بؤمن بالحسد وبخاف وعندي طقوس بعملها عشان محدّش يحسدني، وكل البنات بتخاف وهي لابسة كعب إنها تقع من الحسد، ربنا يكفينا شر العين”. وأضافت: “حلو إن الواحد يتواجد في السينما، وبدايتي كانت سينما أصلاً، ولما السينما هديت دخلت دراما واشتغلت دراما كتير، فلما السينما ابتدت ترجع حسيت إني كممثلة لازم أرجع، ونفسي أشتغل في عشرة أفلام وأنافس بيها نفسي”.

يُذكر أن فيلم “عادل مش عادل” سيُعرض خلال الفترة المقبلة، وهو بطولة الفنانين: أحمد الفيشاوي، شيري عادل، محمود البزاوي، محمد رضوان، محمد أوتاكا، مصطفى أبو سريع، بدرية طلبة…، ومن إخراج أحمد يسري.