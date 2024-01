شكرا لقرائتكم خبر عن شركة Blumhouse تفتح معرضا جديدا لمستلزمات أفلام الرعب في كولورادو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر أن تفتتح شركة إنتاج أفلام الرعب Blumhouse معرضًا جديدًا في الفندق في كولورادو والذي كان مصدر الإلهام الأصلي لفيلم الرعب الكلاسيكي The Shining عام 1980، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

سيكون فندق ستانلي في إستس بارك بولاية كولورادو موطنًا لمركز ستانلي السينمائي، وهو عبارة عن مساحة عرض تبلغ مساحتها أكثر من 10000 قدم مربع، والتي تدعي شركة Blumhouse، التي تدير الموقع جنبًا إلى جنب مع مكتب كولورادو للسينما والتلفزيون والإعلام، أنها ستكون "مركزًا، ووجهة الرعب الحقيقية ".



The Shining

ومن المتوقع أن يضم الموقع عددًا من المعروضات من كتالوج Blumhouse الواسع لأفلام الرعب والبرامج التلفزيونية والألعاب، واصفًا المعرض بأنه "متحف أكاديمية صغير مخصص للرعب".

تحت اسم "Here’s Blumhouse!"، سيفتتح من حاكم ولاية كولورادو، جاريد بوليس، حيث أكد قائلا:" سيحتوي هذا الفندق الشهير في كولورادو الآن على عنصر جديد من المرح والخوف ليستمتع به سكان كولورادو والزوار في جميع أنحاء العالم، ويعزز السياحة ويعزز اقتصادنا، وإنني أتطلع إلى رؤية المعرض ويسعدني أن إدارتنا يمكن أن تساعد في تحقيق ذلك".



فندق ستانلي

اشتهرت شركة Blumhouse بإنتاج أفلام الرعب، مثل سلسلة Paranormal Activity وGet Out وM3GAN وسلسلة The Purge وFive Nights at Freddy’s.

وصرح رئيسها التنفيذي جيسون بلوم: "يعد فندق ستانلي مكانًا مقدسًا لعشاق الرعب وهذا يجعل هذا التواجد في مركز ستانلي السينمائي امتدادًا طبيعيًا لـ Blumhouse، وسيقترب المعجبون أكثر من أي وقت مضى من أفلامهم المفضلة، على الرغم من أنهم قد يرغبون في الحفاظ على مسافة بينهم وبين عدد قليل من "العناصر" في مجموعتنا، ونحن متحمسون للبدء في العمل".

ستيفن كينج، الذي كتب رواية The Shining عام 1977 والتي استند إليها فيلم ستانلي كوبريك، أقام في فندق ستانلي لليلة واحدة في عام 1974 واستمر في الاستشهاد به كمصدر إلهام للقصة، تم تصوير فيلم كوبريك في Timberline Lodge في ولاية أوريجون، ولكن تم تصوير المسلسل التلفزيوني عام 1997 في فندق ستانلي.