تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة اللبنانية القديرة سميرة توفيق في منزلها.

وظهرت توفيق في الفيديو وهي تتحدث مع أحد الإعلاميين.

وأشاد الإعلامي بذاكرة الفنانة ووصفها بالنقية والقوية.

واقترح الإعلامي أن يتم عمل كتاب يروي السيرة الذاتية للفنانة القديرة.

ويذكر أن سميرة توفيق من مواليد ديسمبر 1935، اشتهرت بالغناء باللهجة البدوية، ولها العديد من الأغاني الشهيرة، وشاركت في عدة مسلسلات وأفلام.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد الفنانة سميرة توفيق تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.