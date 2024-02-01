شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة تتعاقد مع رولين القاسم استعدادا لإطلاق أكبر بودكاست عربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في خطوة جديدة من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتدعيم مشروعها الواعد للتحول الرقمي وإطلاق أكبر منصة بودكاست عربية، تعاقد عمرو الفقي المدير التنفيذي للشركة المتحدة مع صانعة المحتوى الشهيرة "رولين القاسم" لتقديم سلسلة حلقات بودكاست بعنوان "بنجور يا بيبي"، نظرا لما تتميز به رولين القاسم من تأثير واسع في وسائل التواصل الاجتماعي ومتابعة كثيفة من جانب مختلف الشرائح العمرية خاصة المهتمين بتفاصيل العلاقة بين الرجل والمرأة، حيث يتابع "رولين القاسم" أكثر من ثلاثة ملايين على صفحاتها على الفيس بوك وانستجرام وتيك توك ويوتيوب.

وفي بودكاست "بنجور يا بيبي" تحاول "رولين القاسم" إزالة سوء الفهم أو سوء التفاهم بين الرجل والمرأة، وتقديم مفهوم جديد عن تلك العلاقة الأساسية في الحياة، لتؤكد على قيم الحب والتسامح والتفهم بين الزوجين أو الحبيبين، كما تتناول أكثر القضايا الشائكة في المجتمع الآن، بطريقتها البسيطة والكوميدية، من خلال مخاطبتها للمجتمع عامة والبنات خاصة، وتعرض في برنامجها أهم المشكلات من منظور عصري سريع، لتواجه التغيرات التي تحدث في شكل علاقة الرجل بالمرأة وأثر السوشيال ميديا الآن في تشكيلها، وخطورة تربص الرجل بالمرأة أو العكس.

وتأتي هذه الحلقات ضمن خطة شاملة للشركة المتحدة لاقتحام عالم الإعلام الرقمي باستراتيجية جديدة تتناسب مع اهتمامات الشباب المصري في مختلف المجالات، وتستثمر المتحدة كل إمكانياتها الإعلامية لتحقيق هذه الغاية من خلال التعاون مع عدد كبير من الإنفلونسرز ونجوم اليوتيوب ومنصات السوشيال ميديا المختلفة جنبًا إلى جنب مع عدد كبير من الإعلاميين الشباب والوجوه الجديدة الصاعدة في الفضاء الرقمي، ويأتي هذا التعاقد بعد ساعات من تعاقد المتحدة مع صانع المحتوى الشهير إسلام فوزي الذي سيقدم برنامج "فيه إيه" على ذات المنصة، وستشهد الأيام القليلة القادمة الإعلان عن العديد من المفاجآت في مشروع البودكاست.