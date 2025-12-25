إشادة دولية بجهود «أبوظبي للزراعة» في تعزيز سلامة وجودة الغذاء

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

حظيت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بإشادة دولية لافتة في تقرير حديث أصدرته مؤسسة أبحاث الأعمال البريطانية (The Business Research Company)، تحت عنوان «تقرير السوق العالمي لخدمات شهادات اعتماد الغذاء 2025 - حجم السوق، الاتجاهات، والتوقعات حتى 2034»، والذي سلط الضوء على أبرز الاتجاهات العالمية في قطاع خدمات شهادات اعتماد الغذاء، والدور المحوري لهذه الخدمات في تعزيز سلامة وجودة المنتجات الغذائية، وأهمية الجهود الرقابية التي تقوم بها المؤسسات المتخصصة لضمان ثقة المستهلكين، ودعم استدامة سلاسل الإمداد الغذائية.

واستشهد التقرير بجهود هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في مجال التفتيش الغذائي، مشيراً إلى أن «الهيئة» نفذت خلال نصف السنة الأول من عام 2024 أكثر من 103 آلاف عملية تفتيش على المنشآت الغذائية في الإمارة، نتج عنها ضبط 3.391 مخالفة وتوجيه 27.895 إنذاراً، في تأكيد على الدور الحيوي لـ«الهيئة» والنهج الصارم الذي تتبعه لضمان سلامة الغذاء وحماية المستهلكين.

وفي سياق أوسع، أوضح التقرير أن سوق خدمات شهادات اعتماد الغذاء يشهد نمواً متسارعاً على المستوى العالمي، حيث ارتفع حجمه من 14.55 مليار دولار في عام 2024، إلى 15.76 مليار دولار في عام 2025، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 8.3%، مع توقعات بوصوله إلى 21.41 مليار دولار بحلول عام 2029، ليستمر في مساره التصاعدي حتى عام 2034.

ويرجع هذا النمو إلى تزايد وعي المستهلكين بسلامة الغذاء، وارتفاع الطلب على المنتجات المعتمدة، وتوسع التجارة الدولية، وتشديد اللوائح الحكومية، وتشمل خدمات شهادات اعتماد الغذاء عمليات التفتيش والاختبار والتحقق من المنتجات والعمليات لضمان مطابقتها للمعايير الوطنية والدولية، وهو ما يعزز ثقة المستهلكين، ويدعم سمعة العلامات التجارية ويسهل دخول الأسواق العالمية.

كما أبرز التقرير أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً أكبر على الاستدامة والمصادر الأخلاقية والشفافية في سلاسل التوريد، إلى جانب اعتماد تقنيات حديثة، مثل التتبع عبر «البلوك تشين»، والمراقبة بالذكاء الاصطناعي، والاختبارات الفورية، وحلول التدقيق السحابي، وأجهزة إنترنت الأشياء للمراقبة المستمرة. وعلى الصعيد الجغرافي، أشار التقرير إلى أن أميركا الشمالية كانت أكبر الأسواق في عام 2024، بينما من المتوقع أن تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ أسرع معدلات النمو خلال السنوات المقبلة، في حين يغطي التحليل مختلف المناطق العالمية، بما فيها أوروبا والأميركتين والشرق الأوسط وأفريقيا، مما يمنح رؤية شاملة حول ديناميكيات السوق واتجاهاته المستقبلية.

وتعكس إشادة التقرير بجهود هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، المكانة الريادية للإمارة في مجال الرقابة الغذائية، وتؤكد التزامها بتطبيق أفضل الممارسات العالمية لضمان سلامة الغذاء، وتعزيز ثقة المستهلكين، بما ينسجم مع رؤية أبوظبي في تحقيق الاستدامة والتميز المؤسسي.

منظومة تفتيش ورقابة ذكية

تأتي هذه الجهود في إطار التزام «الهيئة» بتطوير منظومة تفتيش ورقابة ذكية تعتمد على أحدث التقنيات الرقمية لضمان سلامة الغذاء، بما في ذلك أنظمة التتبع الإلكتروني والمراقبة بالذكاء الاصطناعي. كما تنفذ «الهيئة» حملات توعية مجتمعية وبرامج تدريب إلزامية للعاملين في القطاع الغذائي، وتشارك في شراكات دولية لضمان مواءمة معاييرها مع أفضل الممارسات العالمية. وتؤكد هذه المبادرات أن إشادة التقرير بجهود أبوظبي تعكس مكانتها نموذجاً عالمياً يجمع بين الصرامة التنظيمية والابتكار التقني والاستدامة المجتمعية.

وتعتبر مؤسسة أبحاث الأعمال البريطانية (The Business Research Company – TBRC)، واحدة من أبرز المراجع العالمية في مجال دراسات الأسواق التجارية، حيث اكتسبت مكانة رائدة؛ بفضل خبرتها التي تمتد لأكثر من عقد في تقديم أبحاث معمقة وتحليلات استراتيجية تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية. وتصدر المؤسسة تقارير دورية وشاملة تتناول حجم الأسواق واتجاهاتها والعوامل المؤثرة في نموها، مستندة إلى قاعدة بيانات ضخمة تضم أكثر من 1.5 مليون مجموعة بيانات تغطي 27 قطاعاً في مجالات متنوعة، مثل: التصنيع، الرعاية الصحية، الخدمات المالية، التكنولوجيا، والطاقة.

وتعتمد المؤسسة في عملها على شبكة تضم أكثر من 350 خبيراً متخصصاً موزعين في 28 دولة، مما يمنحها قدرة واسعة على جمع المعلومات الدقيقة من مختلف الأسواق العالمية وتحويلها إلى رؤى قابلة للتنفيذ. وتغطي تقاريرها أكثر من 60 منطقة جغرافية، وتوفر تحليلات متقدمة، تشمل خصائص الأسواق، أحدث التطورات والاتجاهات، سلاسل الإمداد، استراتيجيات الشركات، والتوقعات المستقبلية حتى عام 2034. كما تقدم المؤسسة خدمات أبحاث مخصصة للشركات والمؤسسات الكبرى، بما في ذلك الدراسات المصممة خصيصاً، وأبحاث المستهلكين، وتحليلات المنافسين، مما يساعد صناع القرار على صياغة استراتيجيات نمو قائمة على بيانات دقيقة وموثوقة. وتعتبر تقاريرها مرجعاً أساسياً لدى الحكومات، والمؤسسات الدولية، والشركات العالمية التي تعتمد عليها في رسم السياسات، تقييم الأسواق، وتحديد الفرص الاستثمارية.