«حياكم في أبوظبي» تنظم الدورة الأولى من «لمّة رمضان»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

تنظم «حياكم في أبوظبي» الدورة الأولى من مهرجان «لــمّـة رمضان» اعتباراً من 20 فبراير 2026 في مدينة أبوظبي ومنطقة العين ومنطقة الظفرة.

وترحب الدورة الأولى من المهرجان، بالعائلات والأصدقاء لاستكشاف روح الترابط المجتمعي في الشهر الكريم من خلال برنامج حافل بالفعاليات الثقافية والترفيهية والأنشطة العائلية، وذلك يومياً من 8:00 مساءً حتى 2:00 صباحاً، وستتوفر تذاكر المهرجان قريباً عبر منصة «بلاتينيوم ليست».

ويحظى زوار الحدث بتجربة استثنائية في أحياء رمضانية مُصممة خصيصاً لتعزيز التواصل والاكتشاف، وتمزج بين التراث الإماراتي العريق، والأجواء الاجتماعية، والفعاليات الترفيهية التي تلبي اهتمامات مختلف الفئات العمرية، بما في ذلك عروض حيّة، وأنشطة عائلية، وأسواق ومأكولات رمضانية، وباقة متنوعة من فنون الطهي الإماراتية والعالمية.

ومن أبرز فعاليات مهرجان «لمّة رمضان» العروض الفنية والتراثية وهي عبارة عن جلسات سرد القصص للأطفال، وأمسيات الشعر والموسيقى والطرب، وعروض العيالة والحربية، وفنون الخط العربي، وغيرها من الفعاليات التي تحتفي بثراء الثقافة الإماراتية.

أما سوق رمضان، فهو عبارة عن ممرات مستوحاة من الأسواق التقليدية، مزينة بالفوانيس الرمضانية، وتضم منتجات حرفية محلية، وهدايا رمضانية.

وكذلك من أبرز فعاليات الشهر الفضيل تجارب فنون الطهي، فهي مجموعة واسعة من عربات الطعام والمشروبات، تقدم وجبات سريعة، وأطباق السحور، ومشروبات رمضانية تقليدية.

وعن أنشطة الأطفال والعائلات، فسيتم تقديم عروض مسرحية.

ستكون مواعيد مهرجان «لـمّة رمضان» في منطقة العين من 20 فبراير إلى 1 مارس في مركز أدنيك العين بالمنطقة الخارجية، وفي منطقة الظفرة فستكون من 20 فبراير إلى 1 مارس في حديقة مدينة زايد، فيما ستكون مدينة أبوظبي من 27 فبراير إلى 8 مارس على كورنيش أبوظبي.