«رالي الصحراء».. روح التحدي ومتعة القيادة

ابوظبي - سيف اليزيد - تامر عبد الحميد (أبوظبي)

في قلب الكثبان الرملية الذهبية، وضمن أجواء مهرجان «ليوا الدولي» المفعمة بالحيوية، تبرز مغامرة «رالي الصحراء» في «قرية ليوا» كواحدة من أبرز الفعاليات الترفيهية، التي تجمع بين روح التحدي ومتعة القيادة، مقدّمة تجربة استثنائية لعشّاق السرعة والمغامرات الصحراوية من مختلف الأعمار.

وتمنح مغامرة «رالي الصحراء» المشاركين فرصة خوض سباقات تفاعلية مشوّقة، تختبر مهارات القيادة وسرعة الاستجابة في أجواء تنافسية ودّية، صُممت لتناسب العائلات والأصدقاء على حد سواء، في تجربة تعزّز روح التفاعل والمشاركة، وتضيف زخماً من التشويق والتحدي إلى فعاليات المهرجان الذي يستقطب آلاف الزوّار.

ويقول عاطف خضر، مدير «رالي الصحراء»، أن هذه التجربة تُقدَّم للمرة الأولى في «قرية ليوا»، وتم تخصيصها لهواة المغامرات والتشويق، ضمن حلبة جرى تصميمها وفق أعلى معايير السلامة والجودة، لتوفير بيئة آمنة وممتعة في آن واحد. وتابع: حرصنا على تقديم تجربة قيادة صحراوية حقيقية، تتيح للمشاركين الاستمتاع بروح السباق والمنافسة في إطار من الأمان والتنظيم الاحترافي.

وأشار خضر إلى أن المغامرة توفّر سباقات للدراجات الصحراوية وسط الكثبان الرملية، مع الالتزام بمعايير الجودة والسلامة، بما يضمن تجربة مميزة وآمنة لجميع المشاركين. ولفت إلى أن الهدف الأساسي من «رالي الصحراء» هو إتاحة الفرصة للجمهور للشعور بالمتعة والتحدي، وممارسة قيادة الدراجات الصحراوية في مساحة مفتوحة وآمنة.

وقبل الانطلاق في سباق «رالي الصحراء»، يخضع المتسابقون لجلسات تعريفية وتجارب أداء إلزامية، يشرف عليها مختصون في «رالي الصحراء»، بهدف شرح آلية السباق، والتعريف بالحلبة، وقواعد السلامة، ما يضمن جاهزية المشاركين ويعزز من مستوى الأمان أثناء المنافسة. ويتشارك 4 متسابقين الحلبة في كل جولة، ضمن سباق يتكوّن من 4 جولات على مسار يبلغ طوله 600 متر، فيما تصل مدة السباق إلى 4 دقائق مليئة بالتحدي والتشويق.

وتعكس مغامرة «رالي الصحراء» رؤية «مهرجان ليوا الدولي» في تقديم فعاليات نوعية تجمع بين الترفيه والمغامرة، وتحتفي بالبيئة الصحراوية بأسلوب عصري وجاذب، لتتحول «قرية ليوا» إلى وجهة متكاملة تستقطب العائلات ومحبي الرياضات الصحراوية، وتضيف بُعداً جديداً من التشويق إلى تجربة المهرجان، مؤكدة مكانة «ليوا الدولي»، إحدى أبرز الوجهات السياحية والترفيهية في دولة الإمارات.

مرونة الوقت

تُفتح مغامرة «رالي الصحراء» أبوابها يومياً من الساعة 4 عصراً وحتى منتصف الليل، فيما تمتد ساعات العمل خلال عطلة نهاية الأسبوع من 4 عصراً وحتى الواحدة من صباح اليوم التالي، مما يتيح للزوّار مرونة في اختيار الوقت المناسب لخوض التجربة والاستمتاع بأجواء ليوا الليلية.