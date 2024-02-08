مشاهير الفن والإعلام يشيدون بالعرض المسرحي "النقطة العميا"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شهدت عروض مسرحية "النقطة العميا" على مدار أكثر من خمسين ليلة، إقبالا جماهيريا وحضورا كبيرا لعدد من الفنانين والإعلاميين والنقاد، الذين أشادوا بالعرض وفريق العمل.

العرض المسرحي يخرجه أحمد فؤاد، ومأخوذ عن نص للكاتب السويسري الشهير فريدريش دورينمات، وشهد حضور الفنان صبري فواز، الذي أكد أن العرض رائع للغاية نصا وإخراجا وتمثيلا، معلقا: "المخرج أحمد فؤاد، عامل تصريفات مسرحية حلوة جدا"، فيما قال الفنان ياسر الطوبجي، إنه استمتع كثيرا بمشاهدة المسرحية التي وصفها بأنها مباراة تمثيلية بين نجوم العمل، مؤكدا: "العرض معمول بمزاج عالي".

فيما أشاد الفنان ميدو عادل بالمسرحية، مشيرا إلى أن أداء الفنان نور محمود على خشبة المسرح كان مفاجأة بالنسبة له، أما الفنان كريم الحسيني، فقد وصف العرض بأنه وجبة دسمة متكاملة العناصر، وهو ما اتفق عليه أيضًا الفنان تامر فرج، الذي قال: "استمتعت استمتاع غير طبيعي".

كما أبدى الفنان الكبير محمد أبو داود، رأيه في المسرحية قائلا: "عرض هايل ومتميز، والإخراج عامل شغل هايل ومختار فنانين متميزين، كل واحد عامل دور محترم"، وعبر الفنان هاني كمال، عن فخره الشديد بالعرض واصفا إياه بأنه: "شديد الجمال والرقي".

من ناحية أخرى حضر عدد من الإعلاميين والنقاد، وقال الإعلامي شريف عامر، إنه لم يكن يعلم بأن ذلك المسرح الذي يمر بجواره عدة مرات في الأسبوع يعرض على خشبته مسرحية تتضمن مواهب مبدعة.

وأشاد الإعلامي خيري رمضان، أيضًا بالمسرحية قائلا: "من العروض الصعبة جدا اللي أداها ممثلين رائعين، مسرح الغد بإمكانيات بسيطة جدا بيقدم عرض رائع وأحلى ما فيه إن اللي دعتني صديقة جت 6 مرات تحضر هذا العرض.. أدعوكم بجد من قلبي إن تيجوا النقطة العميا".

وكان من أبرز النقاد الذين كشفوا عن رأيهم في العرض، الناقد محمد بهجت، الذي قال: " بنصح الجمهور إنه يجي يتفرج على العرض ده لأنه بديع في كل عناصره، أولا الإعداد عن دورينمات في منتهى الرقي، والتناول رغم إن في اختصار عن النص الأصلي، إلا إنه ألم بكل التفاصيل المهمة، وبعدين مباراة في التمثيل ما بين مجموعة من ممثلين كلهم أساتذه وعندهم كاريزما عالية، وأنا مكنتش عارف أبقى ناقد مسرحي في العرض ده.. أنا كنت مشاهد مستمتع جدا".

في نفس السياق، أشاد أيضًا الأب بطرس دانيال، بالعرض قائلا: "حضرنا 27 راهب وراهبة.. عرض جميل رائع، فيه رسالة هادفة لمحاسبة النفس، وغير ممل".

وبجانب النجوم السابق ذكرهم، حضر أيضًا نخبة من الفنانين والشخصيات البارزة، من بينهم تامر نبيل، صفاء جلال، سلمى غريب، عمرو رمزي، فراس سعيد، محمد يسري، والإعلامية كريمة عوض، والمنتج ماجد جاب الله، والمؤلف وليد يوسف.

العرض إنتاج فرقة مسرح الغد بقيادة الفنان سامح مجاهد، وتحت إشراف المخرج الكبير خالد جلال رئيس البيت الفني للمسرح.

"النقطة العميا" بطولة نور محمود، وهي أول تجربة مسرحية له، ويشاركه أحمد السلكاوي، أحمد عثمان، حسام فياض، هايدي بركات، عمر صلاح الدين.

أحداث المسرحية تدور حول عطل يصيب سيارة آدم الذي يجسده "نور محمود"، أثناء عاصفة شديدة، مما يضطره إلى اللجوء لأقرب بيت ليجد بداخله ثلاثة أساتذة في القانون يلعبون لعبة غريبة تدعى المحكمة وتكتمل عناصر اللعبة بحضوره، ليجد نفسه متورطاً في قبضة المحكمة ويحاول إيجاد طريق للخروج من هذه اللعبة.