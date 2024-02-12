هاشتاغ “شيرين اعتزلي” يتصدّر.. فهل تعلن عودتها إلى حسام حبيب في عيد الحب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواجه النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب غضب جماهيري غير مسبوق، وصل حد مشاركة حسابات الفانز في هاشتاغ “شيرين اعتزلي”، بعد تسريب نبأ عودتها إلى حسام حبيب وتواجدهما منذ 48 ساعة في الفيلا الشهيرة بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة، وهي نفس الفيلا التي شهدت عودتهما عقب الطلاق الأول، وأمام شيرين مسارين لا ثالث لهما الأول هو التزام الصمت التام حتى يهدأ الجمهور، أو الاستماع لنصيحة بعض المقربين باستغلال أجواء عيد الحب في بيروت لتعلن عن عودتها إلى حسام بحضوره وأمام الجمهور.

وبحسب مصادر مقربة من الطرفين، فوجئت شيرين بتسريب أنباء تواجد حسام حبيب برفقتها في فيلا التجمع الخامس، بعد شهر كامل من التكتم على عودة التواصل بينهما، وتلقت في البداية نصيحة بتبرير عودة حسام للتواجد في منزلها الخاص، بوجود تعاون فني بينهما خاصة وان حسام شارك بالفعل في تنسيق الميدلي الناجح للفنانة المصرية في حفل توزيع جوائز صناع الترفيه، ولكن هذه الحجة لم توقف غضب الجمهور، ما دفع الثلاثي الأقرب لشيرين للتواصل مع وسائل الإعلام لنفي “علمهم” بعودة شيرين إلى عصمة حسام، بدون التورط في نفي صحة الخبر نفسه والتلميح بطرف خفي إلى ضرورة التركيز على ما تقدمه شيرين من أعمال فنية وحفلات ناجحة والابتعاد عن الخوض في حياتها الشخصية.

التصريحات المتتالية من المقربين لشيرين لم تفلح في كبح جماح موجة الغضب المتصاعد ضد قرار شيرين بالعودة إلى عصمة حسام حبيب، بل ساهمت في زيادته لدرجة أن هاشتاق “شيرين اعتزلي” تصدر ترند موقع X في مصر اليوم الأحد، وشارك فيه لأول مرة حسابات تحمل شعارات فانز المطربة المصرية.

وبحسب المصادر توترت شيرين عبد الوهاب بشدة من حملة الغضب الجماهيري، خاصة وأنها تراهن بقوة على دعم جمهورها من أجل نجاح ألبومها الجديد، وحفلاتها المنتظرة، واقترح البعض أن تلتزم شيرين الصمت التام ولا تصدر أي تصريح بالنفي أو الإيجاب، بينما رأى البعض الآخر أن الصمت قد يضر بشيرين أكثر واقترحوا استغلال فرصة مشاركة شيرين في حفل “كامل العدد” في بيروت مقرر تنظيمه يوم 17 فبراير الجاري بالتزامن مع الاحتفال بيوم الحب، لتعلن عودتها للتعاون الفني مع زوجها السابق واستئناف الصداقة بوجود حسام برفقتها على خشبة المسرح، على أن يتم إعلان الزواج لاحقا ولكن هذا المقترح يمثل مخاطرة كبرى مع زيادة التوقعات بتعرض حسام أو شيرين لموقف غير متوقع من الجمهور الرافض لهذه العلاقة منذ البداية، وصعوبة حساب ردة فعل شيرين على غضب الجمهور داخل المسرح.

يذكر أن شيرين أعلنت في نوفمبر الماضي، خبر انفصالها عن حسام حبيب خلال برنامج “الحكاية” مع عمرو أديب، وقالت إن الطلاق تم باحترام وهدوء بعد العديد من الأزمات، وتردد في الأيام الأخيرة أن شيرين على علاقة عاطفية مع طبيب اقترن اسمه باسم فنانة شابة، وخرجت شيرين وقتها لتهدد بملاحقة كل من يتناول حياتها الخاصة بالشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعلنت رغبتها في التركيز في عملها الفني وفقط.